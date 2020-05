투모로우바이투게더, Mnet '컴백쇼'로 화려하게 돌아온다..신곡 무대 최초 공개[공식]

[OSEN=김은애 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 Mnet '투모로우바이투게더 컴백쇼 Presented by Mnet'(이하 '투모로우바이투게더 컴백쇼')으로 화려하게 컴백한다.

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 오는 18일 오후 7시 Mnet과 M2 디지털 채널을 통해 전 세계 동시 방송되는 '투모로우바이투게더 컴백쇼'에서 두 번째 미니 앨범 '꿈의 장: ETERNITY' 무대를 방송 최초로 공개한다.

투모로우바이투게더는 이날 컴백쇼에서 '꿈의 장: ETERNITY'의 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린…(Can't You See Me?)'을 비롯해 새 앨범의 신곡들을 공개할 예정이다. 새 앨범의 발매 직후 가장 먼저 신곡의 무대를 만날 수 있는 기회다.

뿐만 아니라 투모로우바이투게더는 데뷔 앨범 '꿈의 장: STAR', 첫 번째 정규 앨범 '꿈의 장: MAGIC'까지 한눈에 볼 수 있는 특별한 무대 구성과 다섯 멤버들의 다채로운 매력이 돋보이는 토크 시간까지 마련했다. 이들의 컴백을 기다린 전 세계 모아(MOA, 팬클럽 명)의 뜨거운 반응이 예상된다.

지난해 10월 첫 정규 앨범 '꿈의 장: MAGIC'의 문을 연 '웰컴백쇼(TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet)'에서 다양한 영상 콘텐츠와 독특한 무대 연출로 전 세계 시청자들의 주목을 받은 투모로우바이투게더. 오늘(13일) 정오 M2 디지털 채널에 이번 '투모로우바이투게더 컴백쇼'의 예고편을 공개하며 팬들의 기대를 한껏 높였다.

한편 투모로우바이투게더는 '꿈의 장: ETERNITY'의 발매를 앞두고 콘셉트 트레일러와 콘셉트 포토, 개별 티저 영상, 타이틀곡 단체 티저 등 완성도 높은 여러 콘텐츠를 공개하며 전 세계 팬들의 호응을 얻고 있다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] Mnet