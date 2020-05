진짜 'NC 맨'이 나타났다, 한글 척척 라이트

13일 KT전 등판하는 라이트는

실제 노스캐롤라이나 출신

한글을 척척 읽어내는 능력자



6일 삼성전에 선발 등판한 라이트의 모습. / NC 다이노스



NC 다이노스는 최근 노스캐롤라이나 마케팅에 힘을 쏟고 있다. 미국 스포츠전문매체 ESPN을 통해 NC 경기가 생중계되면서 미국 현지에선 NC와 같은 약칭을 가진 노스캐롤라이나(North Carolina) 팬들이 NC를 응원하는 진풍경이 펼쳐지고 있다.



NC 구단도 이에 발맞춰 홈 구장에서 이벤트를 진행했다. 지난 8일 LG와의 홈 개막전에선 노스캐롤라이나에 있는 마이너리그 팀 더럼 불스(탬파베이 레이스 산하 트리플A 팀)의 마스코트인 황소와 함께 ‘안녕, 노스캐롤라이나(What's up, North Carolina)?’, ‘이건 운명이야, 노스캐롤라이나 팬 여러분 감사합니다(Yes, It's Destiny. NC Dinos Thankful For North Carlina Fans)’라는 문구를 전광판에 띄웠다.



12일 창원NC 파크엔 노스캐롤라이나에 연고를 둔 마이너리그 팀 마스코트들이 ‘입간판’으로 등장해 홈플레이트 뒤에 배치됐다. 더럼 불스 구단이 NC의 ‘입간판 응원’에 동참하고 싶다며 마스코트 이미지를 보내줬다고 한다.





노스캐롤라이나주 마이너리그 팀 마스코트들이 창원NC파크 홈플레이트 뒤 관중석을 채웠다. / NC 다이노스



이렇게 노스캐롤라이나와 따뜻한 우정을 나누는 NC엔 정말 노스캐롤라이나 출신의 선수가 있다. 외국인 선발 투수 마이크 라이트(30)다.



라이트가 태어난 곳은 사우스캐롤라이나 베넷스빌. 하지만 오랜 시간 야구를 한 곳은 노스캐롤라이나다. 노스캐롤라이나 그린빌에 위치한 이스트 캐롤라이나 대학에서 야구를 했고, 노스캐롤라이나 도시인 더럼과 샬럿 마이너리그 팀에서 뛰었다. 라이트는 최근 이런 인연을 강조하며 노스캐롤라이나 팬들에게 NC를 응원해 달라는 영상 메시지를 보내기도 했다.



2015년 MLB에 데뷔해 통산 10승12패 평균자책점 6.00을 기록한 라이트는 올 시즌을 앞두고 NC에 입단했다. 지난 6일 대구 삼성전에선 5이닝 4피안타 7탈삼진 2실점으로 4대3 승리를 이끌며 승리 투수가 됐다.



금세 팀에 융화된 라이트는 짧은 한국 생활에도 벌써 한글을 익혀 동료들의 놀라움을 자아내고 있다. NC 관계자는 “언어적인 감각이 뛰어나서인지 한글을 읽는 데 무리가 없다. 한국 동료들도 재밌어하며 ‘이거 읽어봐라, 저거 읽어봐라’ 하는데 다 읽어낸다”고 말했다.



라이트는 스프링캠프 기간 열렸던 한국 문화 강의에도 큰 흥미를 보였다고 한다. 미국인 코디네이터를 통해 한국 문화와 언어를 배우는 시간을 가졌다. 라이트는 평소에도 어플 등을 활용해 한글 공부를 열심히 하고 있다.





스프링캠프 당시 라이트가 선수단에게 돌린 초콜릿 선물. '해피 발렌타이'란 한글 문구를 직접 적었다. / NC 다이노스



라이트는 미국 애리조나 스프링캠프 때는 발렌타인데이를 맞아 선수단과 직원들에게 초콜릿을 선물하기도 했다. ‘해피 발렌타인 데이’란 한글 문구를 직접 적어 선수단에게 감동을 선사했다.



다양한 개인기로 동료들을 즐 겁게 해주는 것도 라이트의 특기. 그는 지난달 자체 청백전이 끝나고 구단 인터뷰에선 새 소리를 흉내 내는 개인기를 선보였다. 릴레이 시구 때는 글러브와 공으로 묘기를 보여줬다.



남다른 한글 사랑을 보여주는 라이트는 13일 오후 6시30분 창원NC파크에서 열리는 KT전 선발 마운드에 오른다. 올 시즌 두 번째 선발 등판. 선발 맞대결 상대는 쿠에바스다.