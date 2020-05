세븐틴도 다큐 시리즈 합류… '히트 더 로드' 15일 공개

세븐틴

그룹 '세븐틴'이 다큐멘터리 시리즈 '세븐틴 : 히트 더 로드(SEVENTEEN : HIT THE ROAD)'를 공개한다.



13일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 '히트 더 로드'는 15일 프롤로그 영상을 시작으로 총 15편으로 나뉘어 세븐틴 공식 유튜브 채널과 세븐틴 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 공개된다.



영상 공개에 앞서 이날 첫 티저 이미지를 게재했다. '히트 더 로드'는 세븐틴의 월드 투어 '오드 투 유(ODE TO YOU)' 일정 속 일상적인 모습과 함께 멤버들의 솔직한 이야기를 담는다.



플레디스는 "가수로서 고민하고 부딪히며 노력하는 세븐틴의 이야기를 가감 없이 드러낸다"면서 "회차별로 멤버 개인의 테마를 조명, 하나의 세븐틴과 함께 열 세 명의 빛나는 청춘을 담아낼 것"이라고 예고했다. "어느덧 데뷔 6년 차에 수많은 성적을 거두고 차근차근 성장하고 있는 이들의 모습을 샅샅이 공개할 것"이라고 덧붙였다. 2015년 데뷔한 세븐틴은 평소 소년 같은 이미지로 인기를 누렸다. 특히 '예쁘다' '아주 나이스(NICE)', '어쩌나' 등 여름과 어울리는 청량한 곡으로 인기 그룹 반열에 올랐다.작년 9월 발매한 앨범 '언 오드(An Ode)'에서 절제된 섹시함을 부각시키는 등 다양한 모습을 보여주고 있다.



한편 최근 아이돌 그룹 사이에서는 잇따라 다큐멘터리가 공개되고 있다. 그룹 '트와이스'가 K팝 걸그룹 최초로 최근 유튜브에서 다큐 시리즈를 선보였다. 일찌감치 다큐를 선보인 그룹 '방탄소년단'(BTS)도 새 다큐를 선보일 예정이며, 그룹 '빅뱅' 멤버 태양도 다큐 시리즈를 내놓는다.