투모로우바이투게더, 2차 단체 티저…완벽 비주얼+강렬 퍼포먼스

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 새 앨범의 타이틀곡 단체 티저를 추가 공개하며 컴백 임박을 알렸다.

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 13일 0시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 '꿈의 장: ETERNITY'의 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can't You See Me?)' 뮤직비디오의 두 번째 단체 티저 영상을 선보였다.

공개된 티저 영상은 불에 타고 있는 집 앞에 처연한 표정으로 서 있는 다섯 멤버의 모습으로 시작한다. 이후 분위기가 전환되며 멤버들의 강렬한 퍼포먼스가 펼쳐져 시선을 사로잡는다.

화이트, 블랙 두 가지 버전의 의상을 완벽하게 소화한 다섯 멤버는 빛나는 비주얼을 뽐내며 타이틀곡 제목처럼 집 안에 불이 나고 있는 장면에 빈번하게 등장해 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 더욱 높였다.

특히 이번 티저를 통해 타이틀곡 음원과 안무 일부가 처음으로 공개된 가운데, 감각적인 멜로디와 가사가 중독성을 자아내며 전 세계 팬들의 기대감이 최고조에 달하고 있다.

이로써 지난 7일을 시작으로 멤버별 개인 티저와 두 편의 단체 티저 영상까지 총 7편의 타이틀곡 티저 영상이 공개됐다. 앞서 선보인 티저 영상은 공개 직후 유튜브 인기 급상승 동영상, 트위터 전 세계 트렌드 순위권에 오르며 대세 그룹으로서 투모로우바이투게더의 위상을 다시 한번 실감케 했다.

투모로우바이투게더의 새 앨범 '꿈의 장: ETERNITY'는 오는 5월 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.

