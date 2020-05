"지금은 사냥의 시간"… IT공룡들, 新기술기업 삼킨다

미국 반도체 제조사 인텔 은 지난 7일(현지 시각) 이스라엘 텔아비브에 본사를 둔 모빌리티 스타트업 무빗 을 인수했다. 9억달러(약 1조1000억원)짜리 딜이었다. 인텔은 2017년 자율주행차 센서기술 회사 모빌아이 와 AI(인공지능) 업체 하바나 를 20억달러에 인수한 데 이어, 이번 M&A를 통해 진정한 모빌리티 기업으로 거듭나겠다고 했다. 같은 날 그래픽 처리 장치 기업인 엔비디아 도 데이터센터 네트워킹 최적화 업체인 큐물러스 네트웍스 인수를 결정했다. 코로나 바이러스 사태가 전 세계 경제를 마비시키고 있지만, 미국의 테크 공룡들은 그동안 쌓아온 막대한 현금을 무기로 공격적인 M&A(인수·합병)에 나서고 있다. '위기가 곧 기회'라는 해묵은 격언을 실천하며 '미래 먹거리'를 확보해가는 것이다. ◇M&A로 모빌리티·AI 등 첨단 기술 확보 미국의 5대 IT 업체인 'GAFAM( 구글·아마존·페이스북·애플·마이크로소프트 )'이 올 들어 지금까지 실행했거나 추진 중인 M&A·대규모 투자는 11건이다. 구글과 애플이 실시한 크고 작은 M&A는 각각 4건씩이다. 코로나 사태로 전 세계 인수·합병 시장이 급격히 쪼그라든 것과 반대 상황이다. IT 업계에서는 코로나로 클라우드 서비스와 AI·AR(증강현실)·VR(가상현실) 분야 기술이 더욱 주목을 받으며 이 분야에서 성장 동력을 얻기 위해 테크 공룡들이 'M&A 페달'을 세게 밟고 있다고 본다.

구글은 지난 1월 코딩을 못해도 앱을 만들 수 있는 프로그램 개발사 앱시트와 데이터 관리 업체 포인티를 인수했다. 2월에는 빅데이터 분석 업체 루커 인수를 위해 26억달러(약 3조2000억원)를 썼다. 애플은 올 1월 AI 소프트웨어 업체 엑스노.ai를 인수했고, 지난 3~4월 유료 날씨앱 회사, 음성 인식 회사, 실감형 콘텐츠 제작 회사 등 스타트업 3곳을 사들였다. 애플이 한 달 사이 기업 3곳을 인수한 것은 2017년 12월 이후 처음이다.



페이스북은 지난 4월 57억달러(약 7조원)를 들여 인도 최대 4G(4세대 이동통신) 통신 사업자인 지오의 지분 9.99%를 사들였다. 세계 2위 규모의 인구를 가진 인도 전자상거래 시장 공략을 강화하겠다는 포석이다. 페이스북은 지난 1월엔 VR·AR 사업을 강화하기 위해 위치 확인 기술을 보유한 스케이프테크놀로지의 지분 75%를 인수하기도 했다.



마이크로소프트도 클라우드 사업을 강화하기 위해 지난 3월 미국 매사추세츠주에 있는 모바일 네트워크 기술 업체 어펌드 네트웍스를 인수했다.



◇코로나 이후 덩치 더 커져



사실 올 1분기 전 세계 M&A 거래 규모는 5637억달러로 1년 전보다 39% 쪼그라들었다. 코로나 바이러스 탓이다. IT 공룡의 적극적인 M&A는 전체 시장 분위기와는 동떨어져 있는 셈이다.



이들의 무기는 그동안 쌓은 막대한 현금이다. 애플과 페이스북은 작년 말 기준으로 각각 300조원, 68조원 정도의 현금성 자산을 보유한 것으로 알려졌다. 여기에 코로나 사태에도 자금이 몰리며 IT 기업의 몸집이 커진 것도 투자 확대의 원동력이 되고 있다.

일본 니혼게이자이 신문에 따르면, 지난 4월 1일 4조3601억달러였던 ‘GAFAM’의 시가총액은 5월 11일 현재 5조5568억달러로 27.4% 뛰었다. 이는 일본 도쿄 증권 1부 상장 기업(2169개) 전체 시가총액을 합친 것보다 많다.



업계에서는 앞으로도 이 기업들의 M&A가 더 활발해질 것으로 본다. 코로나로 자금난에 처한 스타트업이 시장에 매물로 나오고, 테크 공룡의 먹잇감이 될 확률이 높기 때문이다. 이승우 유진투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “코로나로 인한 위기는 누군가에겐 위험이겠지만, 또 다른 누군가에게는 기회가 될 것”이라고 했다.



◇국내 IT 기업은 몸 사려



미국 IT 기업들이 M&A에 적극적으로 뛰어들며 미래 성장 동력 확보에 나서고 있지만, 국내 IT 업체들은 소극적이다. 올해 국내 IT 업계에서 눈에 띄는 M&A는 SK하이닉스가 참여한 사모투자합작회사가 매그나칩반도체 파운드리 사업부를 5300억원에 인수한 것 정도밖에 없다.



특히 삼성전자는 보유 현금이 110조원을 넘지만, 올해 별다른 M&A를 추진하지 않고 있다. 올 1월 미국 통신망 설계·최적화 기업 텔레월드 솔루션즈를 인수한 것이 전부다. 2016년 삼성전자가 9조원을 들여 하만을 인수하고, 같은 해 1000억원이 넘는 M&A 6건을 성사시킨 것과 대조된다. 삼성전자는 기회가 있다면 M&A를 적극 적으로 추진하겠다고 말하지만 실행한 것은 거의 없는 셈이다.



김창경 한양대 과학기술정책학과 교수는 “미국 테크 기업들은 코로나 사태 이후 달라질 라이프 스타일에 맞춰 신사업이 쏟아질 것을 내다보고, 기술이 뛰어나지만 저평가된 기업들을 싹쓸이하고 있다”며 “삼성전자 등 한국 기업이 지금 같은 기회를 놓치면 미래 테크 경쟁에서 도태될 수 있을 것”이라고 말했다.