[인사] 과학기술정보통신부 외

▲과학기술정보통신부◇3급 승진▷미래인재정책과장 정택렬▷인공지능기반정책과장 김경만▷전파정책기획과장 이현호
▲산업통상자원부▷자유무역협정정책기획과장 김호철
▲보건복지부◇개방형 공무원▷국립소록도병원 안이비인후과장 송민종
▲고용노동부◇3급 승진▷기획재정담당관 이민재▷공무직기획단 기획총괄과장 최관병
▲공정거래위원회▷유통정책관(전담직무대리) 유성욱
▲법제처◇과장급 전보▷알기쉬운법령팀장 김태원
▲농촌진흥청◇과장급(개방형 직위)▷국립농업과학원 농업환경부 유기농업과장 박상구
▲기상청◇고위공무원단〈임용〉▷기상서비스진흥국장 정관영◇3급〈승진〉▷운영지원과장 정해정◇4급〈전보〉▷예보정책과장 김용진▷수문기상팀장 최재천▷기상융합서비스과장 조경숙▷청주기상지청 관측예보과장 신언성▷국가기상위성센터 위성분석과장 김영화〈승진〉▷지진화산감시과 이호만
▲한국철도시설공단◇본부장▷건설 이종윤▷기술 이인희▷시설 장봉희
▲국토교통과학기술진흥원▷혁신성장본부장 이은호▷산업진흥본부장 박정순▷윤리감사실장 문주원▷기획조정실장 정시교▷가치경영실장 김정완▷혁신성장본부 기획6그룹장 박현철▷R&D사업본부 철도실장 박준우▷산업진흥본부 성과확산실장 김소연▷산업진흥본부 연구지원실장 최혜령
▲한국고용정보원◇단장▷혁신기획 이희성◇실장▷경영지원 이명재▷정보보호운영 정영현◇팀장〈혁신기획단〉▷고객성과 조만수▷디지털기획 김균〈경영지원실〉▷운영지원 마성옥〈고용정보서비스실〉▷워크넷 지한수▷취업지원 송은주〈일자리플랫폼실〉▷부정수급관리 곽은경〈정보보호운영실〉▷고객상담 박인기▷정보보호 강문형▷시스템운영 정은자〈연구기획팀〉▷팀장 전용석〈청년정책허브센터〉▷청년정책연구개발 김강호▷온라인청년센터기획운영 김영훤
▲한국예탁결제원◇본부장 보임▷기업지원본부장 이명근▷동반성장본부장 박문규▷경영지원본부장 강구현◇본부장 전보▷글로벌본부장 겸직 최경렬▷증권결제본부장 배혁찬▷자산운용지원본부장 고창섭◇부장 보임▷증권예탁부장 이청우▷전산센터구축추진단장 이상섭▷채권등록부장 우현순▷펀드사무관리부장 박영란▷의결권서비스부장 이재철▷증권대차부장 이진일▷경영관리부장 이상범▷홍보부장 김민수▷벤처넷구축추진단장 이형근▷총무부장 김종욱▷펀드업무부장 김용창▷글로벌기획부장 권의진◇부장 전보▷전략기획부장 윤관식▷증권대행부장 강승철▷연구개발부장 조성일▷IT기획부장 류상요▷IT리스크관리부장 유장상▷IT서비스2부장 조영빈▷IT서비스1부장 김상곤▷증권담보부장 박선혜▷리스크관리부장 유춘화▷글로벌서비스부장 조광연▷재무회계부장 김종현▷사회적가치추진단장 김승일▷인사부장 김정민▷감사부장 정성철▷인사부 수석조사역 정종문▷대전지원장 김홍진▷증권정보부장 김명진▷전자등록업무부장 최정철▷자산운용지원부장 권주화▷혁신기업지원부장 김재웅
▲한국콘텐츠진흥원◇본부장▷대중문화 이현주▷경영지원 이원희◇팀장▷인사 임규복▷재무 박종윤
▲부산대▷교육부총장 박홍원▷의무부총장 김건일▷학생처장 김상현▷대외교류본부장 장덕현▷R&D미래전략본부장 최경민▷홍보실장 김려실▷대학원 부원장 서영수▷교무부처장 문준영▷학생부처장 이연선▷취업전략부처장 이승걸▷입학부본부장 권순철▷양산캠퍼스 산학협력본부장 강동묵▷산학협력단 산학기획부단장 정일두▷평생교육원장 김임숙▷부산대언론사주간 이동훈▷언어교육원장 이은령▷기획처 캠퍼스기획과장 김두찬▷사무국 총무과 비서실장 김재식▷R&D미래전략본부 R&D미래전략실장 박경화
▲KBS◇보도본부▷시사제작국장 임장원〈통합뉴스룸(정치국제)〉▷정치부장 최문호▷통일·외교부장 이경호〈통합뉴스룸(경제)〉▷경제부장 임승창▷문화복지부장 김상협〈통합뉴스룸(사회재난)〉▷재난방송센터장 김민철▷사회부장 정홍규▷네트워크부장 안세득▷경인취재센터장 유성식〈통합뉴스룸(방송뉴스)〉▷뉴스제작1부장 정창준〈통합뉴스룸(디지털뉴스)〉▷디지털뉴스기획부장 김대영〈통합뉴스룸(보도영상)〉▷영상취재1부장 김상하▷영상취재2부장 이경구〈통합뉴스룸〉▷탐사보도부장 정수영〈시사제작국〉▷시사제작1부장 조현진〈스포츠국〉▷스포츠기획부장 이원규▷스포츠취재부장 정충희▷스포츠콘텐츠제작부장 이성훈〈보도그래픽부〉▷부장 강경아◇전략기획실〈대외협력국〉▷대외협력부장 최영철▷법무실장 유해남◇창원방송총국▷보도국장 김현수
▲KBS미디어▷스마트사업본부장 김충
▲KBS아트비전▷이사 정지영
▲과학기술정보통신부◇3급 승진▷미래인재정책과장 정택렬▷인공지능기반정책과장 김경만▷전파정책기획과장 이현호