레이든X찬열에 이하이·창모까지..네 뮤지션이 만든 특급 시너지 'Yours' [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 엑소의 찬열과 DJ 레이든에 이하이와 창모까지, 개성 강한 뮤지션들이 뭉쳤다.

12일 오후 6시 각종 음원사이트에는 레이든과 찬열의 컬래버레이션 싱글 'Yours'의 음원과 뮤직비디오가 공개됐다.

DJ 겸 프로듀서 레이든과 엑소 찬열이 컬래버레이션한 ‘Yours’는 레트로 느낌의 신스 사운드와 펑키한 기타 연주가 인상적인 디스코 풍의 알앤비 곡으로, 레이든이 만든 곡을 찬열이 가창해 레이든만의 독보적인 음악 색깔과 찬열의 매력적인 목소리가 어우러져 귀를 사로잡았다.

특히 소울풀한 음색의 가수 이하이와 힙합계 대세 래퍼 창모도 보컬과 랩 피처링으로 참여해 레이든, 찬열과 특급 시너지를 발휘했다.

"숨이 멎을 것 같은 이별 끝 / 눈 먼 사랑이 암전된 그 순간 / 차가운 온기 가득한 흔적 / 심장이 밟힌 듯해 / 끝없는 어둠을 삼킨 듯이 / 부서진 기억의 조각들이 / 복잡한 마음이 비워지질 않아" "Oh oh 널 담은 시선 (love me don’t hurt me) / Oh oh 눈을 감아도Yeah (just kiss me don’t burn me) / I’ll be yours (and I’ll be yours)"

이별 후 서로를 잊지 못하고 그리워하는 연인들의 복잡한 감정을 담은 슬픈 가사가 밝은 멜로디를 만나 묘한 매력을 배가시킨다.

또한 함께 공개된 뮤직비디오에는 사랑의 진행 과정을 사계절에 비유한 장면들이 컬러풀하게 구성되어 있으며, 피아노와 기타를 연주하는 레이든의 모습과 찬열의 조각같은 비주얼이 눈길을 사로잡는다.

이처럼 레이든과 찬열, 이하이와 창모까지 네 뮤지션들이 'Yours'로 전하는 부드러운 음색과 멜로디가 최근 이별을 경험한 리스너들에게 따뜻한 위로를 전할 전망이다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 뮤직비디오 캡처, SM엔터테인먼트