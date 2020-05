데이식스, 신곡 'Zombie' 주요 음원 차트 1위..."역시 '믿듣데'"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] DAY6(데이식스)가 신곡 'Zombie'(좀비)로 국내 음원 차트 최정상을 장악했다

11일 오후 6시 베일을 벗은 'Zombie'는 12일 오전 1시 기준 지니 뮤직과 벅스 차트 1위, 네이버뮤직 3위, 멜론 차트 4위에 올랐다.

특히 발매 직후 멜론 차트에 8위로 진입해 4위까지 순위를 올리며, 그룹 최초 멜론 톱 5 기록을 달성했다.

또 11일 오후 7시 멜론 차트 기준 새 음반 수록곡 '해와 달처럼', 'Love me or Leave me'(러브 미 오어 리브 미), 'Tick Tock'(틱 톡), '때려쳐', 'Afraid'(어프레이드), '1 to 10'(원 투 텐), 'Zombie' 영어 버전까지 전곡 차트인에 성공해 '수록곡 맛집'다운 면모를 자랑했다.

DAY6는 이번 앨범을 통해 국내 음원 차트에서 자체 최고 성적을 세우며, 놀라운 인기 상승세를 보여줬다.

신보 'The Book of Us : The Demon'(더 북 오브 어스 : 더 디먼)은 발매 당일(11일) 음반 집계 사이트 한터 차트의 실시간 차트와 가온 차트 리테일 앨범 실시간 차트 2위에 랭크됐다.

멤버들이 직접 작사, 작곡한 노래로 음원과 음반 차트에서 고른 성적을 보이며, 남다른 음악성을 재입증했다.

'K팝 대표 밴드' DAY6의 신곡 발표에 전 세계 K팝 팬들 역시 뜨거운 사랑과 관심을 보냈다.

컴백 당일(11일) 오후 트위터에서 '#DAY6' '#The_Demon' '#The_Book_of_Us' '#데이식스' 해시태그가 각각 월드와이드 트렌드 1위부터 4위까지 점령했다.

오늘(12일) 오전에는 아이튠즈 종합 차트인 '월드와이드 아이튠즈 앨범 차트' 정상을 수성했다.

신곡 뮤직비디오 역시 12일 오전 기준 유튜브 트렌딩 월드와이드 3위에 오르는 쾌거를 이뤘다.

한편, DAY6 미니 6집 'The Book of Us : The Demon'은 감정의 불균형에 대한 이야기를 담고 있다.

타이틀곡 'Zombie'는 Young K(영케이)와 원필이 작사하고, Jae(제이)가 작곡에 참여했으며, 기울어진 감정으로 인한 절망감을 들려준다.

