티에리 앙리, EPL 최고의 스트라이커 선정

앙리, 시어러, 루니의 모습. 사진출처=더 선

[스포츠조선 류동혁 기자] 아스널의 레전드 티에리 앙리가 EPL 역대 최고 스트라이커로 뽑혔다.

영국 대중지 더 선은 '아스널 레전드 티에리 앙리가 팬 투표에서 쉬어러, 루니를 제치고 EPL 역대 최고 스트라이커로 선정됐다.(Arsenal legend Thierry Henry named Premier League's best ever striker ahead of Shearer and Rooney in exclusive poll)'고 보도했다.

프랑스 출신 앙리는 EPL 최다득점에 빛나는 앨런 쉬어러, 맨유의 최고 득점 기록을 가지고 있는 루니를 제쳤다. 더 선 스포츠 독자적 투표결과 이렇게 나타났다.

앙리는 38%의 지지를 받았고, 앨런 시어러는 20%, 웨인 루니는 13%의 득표율을 기록했다. 3만3000명의 투표수.

앙리는 아스널의 전설적 스타다. 아스널에서 무려 228골을 몰아넣었다. 파워와 스피드, 그리고 골 결정력을 두루 갖춘 불세출의 스트라이커였다. 두 차례 리그 타이틀을 차지하는데 기여했고, 4차례 골든부츠를 차지했다.

시어러는 260골을 넣은 EPL 최다득점자다. 루니 역시 잉글랜드 대표팀의 간판이었고, 맨유에서 최다골을 기록한 전설이다.

3위는 맨시티에서 활약하고 있는 아게로, 4위는 첼시에서 뛰었던 디디에 드로그바, 5위는 네덜란드의 전설 베르캄프가 선정됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com