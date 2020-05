KT·LG·SK 3사 유료방송 점유율 80% 돌파

'통신 3강'이 그대로 '유료방송 3강'으로

초고속인터넷망 기반 통·방 융합의 영향

통신·방송 양쪽에서 3사 경쟁 한층 격화될 듯



KT와 LG, SK 3개 기업 집단의 유료방송 시장 점유율이 사상 처음으로 80%를 넘어서면서 통신 시장과 마찬가지로 유료 방송 시장도 이들 3사의 ‘3강 체제 재편’이 완성된 것으로 나타났다.



12일 과학기술정보통신부가 발표한 2019년 하반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 결과에 따르면 이 기간 유료방송 가입자 수는 3360만1484명(6개월 평균)으로 이중 KT가 737만7514명(전체 가입자의 21.96%), SK브로드밴드가 509만864명(15.15%), LG유플러스가 436만4601명(12.99%), LG헬로비전이 400만4190명(11.92%), KT스카이라이프가 321만975명(9.56%)을 점유한 것으로 나타났다.



이를 계열·자회사를 포함해 합산해 보면 KT와 KT스카이라이프가 1059만명, LG유플러스와 LG헬로비전(구 CJ헬로)이 837만명으로 유료방송 시장에서 각각 31.52%와 24.91%의 시장점유율을 차지한 것으로 나타났다.



여기에 SK브로드밴드와 티브로드(303만1806명·9.02%)의 합병을 고려하면, 이 두 회사가 점유율 24.17%로 LG유플러스와 LG헬로비전에 이어 근소한 차이로 3위에 올랐다.



유료방송 업계 관계자는 “이들 3개 기업 집단의 시장점유율을 모두 합치면 총 80.6%에 이른다”면서 “이로써 3대 통신 기업인 KT와 LG, SK 3개 회사가 유료 방송 시장도 완전히 3강 체제로 재편해 경쟁하게 됐다”고 평가했다.



이는 대형 케이블TV 회사들이 초고속인터넷을 기반으로 한 IPTV와의 경쟁에서 뒤처지면서, 결국 이들 통신사에 매각·합병된 결과다.



실제로 유료방송 가입자 통계를 보면 매체별 6개월간 평균 가입자 수는 IPTV 1683만2979명(50.10%), SO(케이블) 1355만7530명(40.35%), 위성방송 321만975명(9.56%) 순으로 IPTV 시장 점유율이 지난해 하반기 처음으로 50%를 돌파했다.



특히 월별 가입자 수 동향을 보면 2017년 11월 IPTV가입자 수가 SO 가입자 수를 처음 앞선 이후 IPTV는 지속적으로 증가하고 있지만 SO 가입자 수는 계속 감소, IPTV와 SO 간 가입자 수 격차는 2019년 12월 말 기준 약 365만명으로 확대된 것으로 나타났다.



같은 기간 유료방송 전체 가입자 증가폭은 4%로 소폭 증가에 그쳤다. 과기정통부는 “2015년 하반기 이후 반년에 80만명 이상 증가하던 가입자 수가 2018년 상반기부터 증가폭이 감소하여 약 50만명대를 유지하고 있다”고 밝혔다.