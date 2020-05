[모닝브리핑] 마스크에 땀이 차기 시작했다

윤희영의 News English

▶bit.ly/35QHGAO

‘최근 또 하나의 한국 수출품이 지구 반대편에서(on the opposite facet of the earth) 반향을 일으키고 있다(arouse an echo). 한국프로야구 KBO 리그가 코로나19로 인해 개막을 못 하고 있는 미국 메이저리그(MLB)의 놀라운 대안(surprising alternative)으로 떠오른 것이다. 코로나 팬데믹으로 5주간 지연된 끝에(after a five-wee k pandemic delay) 개막한 KBO 열 구단 경기는 현재 진행 중인 지구상 최고 스포츠 리그(the best profile sports league on the planet)로 각광받고 있다(be in the limelight).’12일 모닝브리핑 이만 마칩니다. 고맙습니다.