[윤희영의 News English] 방탄소년단·기생충 이어 적시타 날린 한국 프로야구

'방탄소년단(BTS), 기생충(Parasite), 이제는 야구까지: 한국 대중문화(pop culture)가 한창 인기를 누리고 있다(have a moment).'



미국 월스트리트저널 기사 제목이다. 노래·드라마·영화에 이어 야구에 이르기까지 한국 문화가 갈수록 세계의 주목을 받고 있다는(attract the attention of the world) 내용이다.



"얼마 전까지만 해도(not long ago) 한국 상품이라고 하면 삼성 휴대전화와 현대 자동차 정도에 불과했다. 그런데 이젠 그렇지 않다(be not the case). '강남스타일'이 유튜브를 강타한 지 몇 년 지나지 않아 BTS가 코로나19 보다 앞서 전 세계를 휩쓸었다(sweep the world). 지난 2월엔 영화 '기생충'이 외국어 영화로는 처음으로 아카데미 작품상 등을 받으며 4관왕에 올랐다.





최근 또 하나의 한국 수출품이 지구 반대편에서(on the opposite facet of the earth) 반향을 일으키고 있다(arouse an echo). 한국프로야구 KBO 리그가 코로나19로 인해 개막을 못 하고 있는 미국 메이저리그(MLB)의 놀라운 대안(surprising alternative)으로 떠오른 것이다. 코로나 팬데믹으로 5주간 지연된 끝에(after a five-week pandemic delay) 개막한 KBO 열 구단 경기는 현재 진행 중인 지구상 최고 스포츠 리그(the best profile sports league on the planet)로 각광받고 있다(be in the limelight).



이에 미국의 24시간 스포츠 채널 ESPN은 시류에 편승해(jump on the bandwagon) KBO와 계약을 맺고 매일 한 경기씩 실시간 생중계하고 있다(broadcast a game everyday live in real time). 물론, MLB가 현재 중단 상태에 있고(be on pause) 빨라야 7월 개막을 기대하는 상황에서 미국 야구팬들에게 잠재적 발산 수단(potential outlet)으로 제공하는 임시변통(temporary makeshift)이다.



하지만 MLB 개막이 늦어질수록 미국 팬들은 KBO 경기에 점차 익숙해지고 재미를 느끼게 될 것이다. KBO는 박찬호, 추신수, 류현진 등 몇몇 MLB 진출 선수들, KBO에서 잠시 뛰다가 MLB로 복귀한(return to MLB after a stint within the KBO) 미국 선수들 외엔 딱히 알려진 것이 많지 않다. 그러나 KBO 경기엔 MLB에서 볼 수 없는 흥미로운 요소들이 적지 않다.



그중 하나가 홈런을 치고 나서 보란 듯이 배트를 뒤집어 던지는 '배트 플립(bat flip)'이다. MLB에선 투수를 자극하는 행위로 금기시되고 있지만(be considered a taboo), 미국 팬들은 KBO 선수들의 그런 쇼맨십을 보며 짜릿함을 느낀다(get a kick from it). 또 후배 투수가 선배 타자 몸에 맞는 공을 던졌을 때 모자를 벗거나 기울이며 고개를 숙이는(take off or tip his cap and bow) 예절에서 신선함을 느낀다.



미국 시간으로 꼭두새벽에(in the wee hours) 중계되는 탓에 몸을 꼬집어가며(pinch oneself) 봐야 하는 KBO 경기가 MLB의 공허함을 메꿔주기는 어렵다. 다만 한 가지 분명한 것은 KBO 리그가 코로나19로 뒤덮인 전 세계의 살아 있는 스포츠 횃불 역할을 하며 한국을 알리는 또 하나의 적시타를 날렸다는 사실이다."