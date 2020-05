아르센 벵거 "호날두 메시 이은 차세대 축구황제는 음바페"

아르센 벵거 전 아스널 감독. 사진=게티이미지

[스포츠조선 류동혁 기자] 크리스티아누 호날두(유벤투스)와 리오넬 메시(FC바르셀로나)는 세계최고다. 10년간 축구계를 양분했다.

킬리안 음바페(왼쪽) 사진제공=게티이미지

지금도 마찬가지다. 이제, 호날두는 35세, 메시는 32세다. 정점을 찍고 조금씩 기량이 떨어질 시기다.

호날두와 메시를 이을 차세대 축구 황제는 누굴까. 아르센 벵거 전 아스널 감독의 선택은 킬리안 음바페였다.

영국 대중지 더 선은 11일 '토크스포츠'와의 인터뷰를 인용 '아스센 벵거 감독이 크리스티아누 호날두와 리오넬 메시의 자리를 킬리안 음바페가 이어받을 것이라고 말했다(Cristiano Ronaldo and Lionel Messi's time as the world's best is up ? the future is Kylian Mbappe's, says Arsene Wenger)'고 보도했다.

벵거 감독은 '토크스포츠'와의 인터뷰에서 '리오넬 메시. 나는 강력한 압박 속에서 이렇게 창의적 플레이를 펼치는 선수를 본 적이 없다'고 극찬했다.

하지만, '호날두와 메시는 이제 조금씩 은퇴 시점으로 다가서고 있다. 다음 세대(차세대 축구황제)는 아마 지금 상황에서는 음바페가 될 것이다. 물론 네이마르도 있지만'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com