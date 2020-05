확진자 속출 분당·판교… 네이버·카카오 정상근무 취소

경기도 판교·분당에 있는 IT(정보기술) 기업들이 '이태원발(發) 코로나' 재확산 우려로 비상이 걸렸다. 네이버·카카오 등 국내 대표 IT 기업이 정상 근무체제 복귀를 미루고 다시 재택근무 체제로 돌아갔다. 이태원 클럽을 방문한 확진자가 근무하는 티맥스소프트와 지하철·버스 등 출퇴근 동선(動線)이 겹쳐 지역사회 감염 위험이 커진 탓이다.



네이버는 10일 "최근 코로나 재확산 우려로 11일로 예정한 정상 근무 시작을 연기하고, 별도 공지가 있을 때까지 주 2회 출근하는 순환근무제를 계속 시행한다"고 밝혔다. 경기도 성남 정자동에 있는 네이버 본사는 티맥스소프트 소속 확진자 2명이 근무한 티맥스타워(티맥스소프트 제1연구소)와 직선거리로 500m쯤 떨어져 있다. 걸어서 5분 거리다. 2개 노선(분당선·신분당선)의 지하철도 한 정거장이 떨어져 있어, 상당수 직원은 출·퇴근 동선이 겹친다. 티맥스소프트에선 최근 서울 이태원 클럽을 다녀온 직원 한 명이 6일 확진됐고, 8일엔 같은 회사에서 추가 확진자가 나왔다. 티맥스소프트는 확진자가 나온 제1연구소뿐만 아니라 수내역 인근의 본사, 오리역 제2연구소, 서울 선릉역 기술교육센터까지 모두 폐쇄했다.



판교에 있는 카카오도 11일부터 정상근무 체제로 전환하려던 계획을 취소하고 현재 시행 중인 순환근무제(주 1회 출근, 나머지 재택근무)를 1주일 더 연장하기로 했다. 판교의 게임업체 엑스엘게임즈는 직원 1명이 이태원 클럽 방문자와 접촉한 것으로 확인되자 7일부터 전사 재택근무 체제로 전환했다. 엔씨소프트·NHN 등 판교에 있는 다른 IT 기업은 일단은 정상 근무체제를 유지하면서 "정부 방침에 따라 유연하게 대처하겠다"는 입장이다. IT 업계 관계자는 "20~30대 직원 비율이 높다 보니, 클럽을 출입하거나 출입한 사람을 접촉한 직원이 있을 것으로 보고 있다"고 말했다.



한편, LG유플러스도 이날 이태원 주점을 다녀온 직원이 양성 판정을 받아 11일부터 사흘간 서울 용산의 사옥을 폐쇄한다고 밝혔다.