[공식]방탄소년단, 유튜브 4억뷰 뮤비 10편, '낫 투데이'도 돌파…일본 정규앨범 4집 7월 발매

[스포츠조선 남재륜 기자] 그룹 방탄소년단의 'Not Today' 뮤직비디오가 4억 뷰를 돌파했다.

방탄소년단의 '윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'의 수록곡 'Not Today' 뮤직비디오는 9일 오후 9시 4분경 유튜브 조회수 4억 건을 넘었다.

이로써 방탄소년단은 2016년 5월 발매된 스페셜 앨범 '화양연화 영 포에버(Young Forever)'의 수록곡 'Save ME'에 이어 통산 10번째 4억뷰 뮤직비디오를 보유하며 한국 가수 최다 4억뷰 돌파 뮤직비디오 기록을 자체 경신했다.

방탄소년단의 'Not Today'는 '불타오르네 (FIRE)', '쩔어' 등 방탄소년단이 보여줬던 강렬하고 에너제틱한 사운드의 계보를 잇는 곡이다. 뮤직비디오는 일곱 멤버들의 절도 있고 파워풀한 안무와 수십여 명의 댄서들과 함께 한 퍼포먼스를 담아내 깊은 인상을 남겼다.

방탄소년단은 이외에도 22편의 억뷰 돌파 뮤직비디오를 갖고 있다. 'DNA' 9억뷰, '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 7억뷰, '불타오르네 (FIRE)' 'FAKE LOVE' 'MIC Drop' 리믹스 'IDOL' 6억뷰, '쩔어' '피 땀 눈물' 5억뷰, 'Save ME' 4억뷰, '상남자' '봄날' 3억뷰, '호르몬 전쟁' 'I NEED U' 2억뷰, 'Danger' '하루만' 'We Are Bulletproof Pt.2' 'RUN' 'Serendipity' 'Singularity' 'No More Dream' 'ON' 키네틱 매니페스토 필름과 'ON' 뮤직비디오가 1억뷰를 기록했다.

방탄소년단은 오는 7월 15일 일본에서 네 번째 정규앨범 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~)을 발매한다. 방탄소년단이 일본에서 정규앨범을 내놓기는 2018년 4월 발매한 정규 3집 '페이스 유어셀프'(FACE YOURSELF) 이후 2년 3개월 만이다.

남재륜 기자 sjr@sportschosun.com