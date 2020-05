[OSEN=이승훈 기자] 가수 에릭남이 아침을 상쾌하게 깨웠다.

10일 오전 에릭남은 개인 SNS에 "get up. stay in bed. get up. stay in bed. get up. stay in bed. get up?"라며 셀카 한 장을 게재했다.

사진 속 에릭남은 방금 잠에서 깬 모습. 상 의를 입지 않은 채 어깨 라인을 드러내는가 하면, 부스스한 헤어스타일로 귀여운 면모를 자랑했다.

특히 에릭남은 아침에도 붓기 없는 비주얼과 또렷한 이목구비를 뽐내면서 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편, 에릭남은 지난해 11월 'Before We Begin'을 발매했다.

