"역시 믿듣데"..데이식스, 'Zombie' 포함 전곡 맛보기 음원 공개 '컴백 D-1'

[OSEN=이승훈 기자] DAY6(데이식스)가 컴백을 하루 앞두고 앨범 샘플러 영상을 공개했다.

10일 0시 공식 SNS 채널에 새 미니 음반 'The Book of Us : The Demon'(더 북 오브 어스 : 더 디먼)에 수록된 8개 트랙의 하이라이트 음원 영상을 게재했다.

일부 사운드임에도 불구하고 '믿듣데'(믿고 듣는 데이식스)의 감성이 가득 느껴져 신보에 대한 기대감을 높였다.

DAY6는 이번 앨범에서도 전곡 작사, 작곡에 참여해 유려한 멜로디를 완성함은 물론 살면서 겪게 되는 감정의 곡선을 가사로 풀어냈다.

특히 Young K(영케이)는 타이틀곡 'Zombie'(좀비)를 포함해 '해와 달처럼', 'Tick Tock'(틱 톡), 'Love me or Leave me'(러브 미 오어 리브 미), '때려쳐', '1 to 10'(원 투 텐), 'Zombie' 영어 버전까지 총 일곱 트랙의 곡 작업에 참여해 천재 아티스트의 역량을 과시했다.

또 '한 페이지가 될 수 있게', 'Sweet Chaos'(스위트 카오스) 등을 함께 만든 홍지상과 'Not mine'(낫 마인)에 참여한 전다솔(쏠시레), 재도기(쏠시레) 등 실력파 작가진과 다시 만나 앨범 완성도를 높였다. 뿐만 아니라 영상에는 새 음반의 재킷 촬영장에서 포착한 DAY6의 비하인드도 담겨 보는 재미를 배가했다.

DAY6는 올라운더 'K팝 대표 밴드'답게 데뷔 때부터 지금까지, 자신들이 직접 쓴 곡으로 리스너들의 공감을 얻었다. 새 앨범에서도 전곡 크레디트에 이름을 올리며 인생에서 직면한 여러 장면을 음악으로 표현했다.

한편, 미니 6집 'The Book of Us : The Demon'은 감정의 불균형에 대한 이야기를 담고 있다.

타이틀곡 'Zombie'는 Young K와 원필이 작사 하고, Jae(제이)가 작곡에 참여했으며, 기울어진 감정으로 인한 절망감을 들려준다.

모든 순간을 노래하는 밴드 DAY6의 신보는 오는 11일 오후 6시에 베일을 벗는다.

[사진] DAY6(데이식스) <The Book of Us : The Demon> Album Sampler 영상 화면 캡처