TOO, 전 세계 뜨거운 관심 속 종횡무진 데뷔 활동..‘로드 투 킹덤’호평까지

[OSEN=강서정 기자] 그룹 TOO(티오오)가 글로벌 쇼트 비디오 애플리케이션 틱톡(TikTok)에서 팔로워 10만 명에 이어 ‘좋아요’ 100만을 달성했다.

앞서 TOO는 K-Pop 그룹 중 이례적으로 데뷔 전부터 Mnet 서바이벌 프로그램 ‘투 비 월드 클래스(TO BE WORLD KLASS)’ 출연 당시 틱톡을 활용해 미주권 팬들과 꾸준히 소통을 진행해 온 바 있다.

공식 채널 오픈 후 지금까지 TOO가 업로드 한 영상 합산 조회수는 약 400만 뷰 돌파를 앞두고 있으며, 최근 한 달 채널 성장률은 122%이다.

글로벌 팬들과 인플루언서들의 이목을 집중시킨 TOO 주요 트렌딩 해시태그는 ‘#TOOgether(투게더)’와 ‘#MagnoliaChallenge(매그놀리아 챌린지)’이다. TOO와 함께하는 영상 콘셉트인 만큼 많은 이들의 관심을 받으며 각각 120만, 130만 조회를 기록했다.

TOO는 지난달 국내외 K-Pop 팬들의 관심 속에서 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’을 발매하고 전격 데뷔한 10인조 보이그룹이다. TOO의 데뷔 앨범은 발매와 동시에 아이튠즈 KPOP 앨범 차트 TOP 10 최상위권에 진입한 것은 물론 미국 대중음악 매체 빌보드지에서 TOO의 데뷔를 대서특필하기도 했다. 최근에는 전 세계 고음질 스트리밍 서비스 1위를 자랑하는 미국 ‘타이달(TIDAL)’에서 K-Pop 부문 금주의 떠오르는 아티스트(Riging Artists of the Week)로 선정됐다.

한편 TOO는 타이틀곡 ‘매그놀리아(Magno lia)’에 이어 수록곡 ‘오늘은 이만큼’으로 활발하게 데뷔 활동을 이어가고 있으며, Mnet ‘로드 투 킹덤’을 통해 실력과 비주얼을 모두 갖춘 대형 신인의 면모를 톡톡히 보여주고 있다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 스톤뮤직엔터테인먼트, n.CH엔터테인먼트 제공