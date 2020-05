볼빨간사춘기, '사춘기집2' 수록곡 '빈칸을 채워주시오' 티저 공개

[OSEN=장우영 기자] 싱어송라이터 볼빨간사춘기의 또 다른 신곡이 베일을 벗었다.

지난 8일 쇼파르뮤직은 공식 SNS 채널을 통해 볼빨간사춘기의 새 미니앨범 '사춘기집Ⅱ 꽃 본 나비'의 첫 번째 수록곡 '빈칸을 채워주시오(Blank)'의 오피셜 포토와 티저 영상을 공개했다.

'빈칸을 채워주시오'는 좋아하는 사람과의 간격을 조금이라도 좁혀보려 이것저것 채워 넣어 봐도 좀처럼 좁혀지지 않는 것 같은 허전함을 채워달라는 마음을 표현, 볼빨간사춘기 특유의 귀엽고 사랑스러움이 묻어나는 곡이다.

공개된 사진 속 볼빨간사춘기는 하트가 그려진 빨간색 종이를 들고 환한 표정을 지으며 특유의 사랑스러운 분위기를 발산했다.

또 티저 영상에서는 '네 맘을 표현해 / so what what you really gonna say / 어떤 말이 나올지 몰라 / 사랑을 채워주시오'라는 가사와 함께 무대 위에서 자유롭게 노래를 부르는 볼빨간사춘기의 모습이 담겨 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

특히 볼빨간사춘기 특유의 상큼한 음색과 귀여운 가사가 어우러져 짧은 공개에도 귓가를 사로잡는 멜로디를 선사, 신곡에 대한 기대 감과 궁금증을 자극했다.

한편 볼빨간사춘기는 지난 7일 발매한 '사춘기집Ⅱ 꽃 본 나비'의 선공개곡 '나비와 고양이'로 각종 음원 차트 최상위권을 섭렵하며 '믿고 듣는' 뮤지션의 저력을 입증했다. '사춘기집Ⅱ 꽃 본 나비'의 전 음원은 오는 13일 오후 6시 음원 사이트를 통해 공개된다. /elnino8919@osen.co.kr