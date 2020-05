전소민, 킹콩 by 스타쉽 계약… 12일 '런닝맨' 복귀

'런닝맨' 전소민 '자체발광 미모'

탤런트 전소민이 킹콩 by 스타쉽과 새 출발한다.



스타쉽엔터테인먼트의 연기자 레이블 킹콩 by 스타쉽은 "전소민과 한 식구가 돼 기쁘다"며 "다재다능한 끼를 펼칠 수 있게 전폭적인 지지를 아끼지 않겠다"고 8일 밝혔다.



전소민은 2004년 시트콤 '미라클'로 데뷔했다. '오로라 공주'(2013) '하녀들'(2014~2015) '톱스타 유백이'(2018~2019) 등에 서 연기을 쌓았다. 2017년 SBS TV 예능물 '런닝맨'에 합류했으며, 멤버인 이광수와 인연으로 킹콩 by 스타쉽에 둥지를 틀게 됐다. 피로누적으로 한달간 휴식을 취했으며, 12일 '런닝맨'에 복귀할 예정이다.



킹콩 by 스타쉽에는 이광수를 비롯해 이미연, 임수정, 송승헌, 유연석, 이동욱, 박희순, 김범, 조윤희, 채수빈, 송하윤 등이 소속돼 있다.