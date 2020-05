[단독] 블랙핑크X레이디 가가 'Sour Candy' 29일 공개→6월 컴백..전세계 관심 집중(종합)

[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크가 글로벌 음악시장에서 거침없는 상승세를 이어나갈 전망이다. 레이디 가가와의 콜라보곡과 6월 컴백을 앞두고 있는 것.

레이디 가가는 6일(미국시간) 공식 SNS에 6집 앨범 'Chromatica'를 오는 29일 발매한다고 밝혔다.

레이디 가가는 "여정은 계속된다. 5월 29일 #크로마티카에 공식적으로 합류할 수 있다.(The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29)"라고 기대를 북돋았다.

무엇보다 블랙핑크는 이 앨범의 10번 트랙 'Sour Candy'를 피처링했다. 앞서 레이디 가가와 블랙핑크의 콜라보 소식이 전해지며 전세계 음악 관계자 및 팬들의 시선을 집중시켰던 바다.

또한 레이디 가가의 앨범에는 블랙핑크를 비롯해 아리아나 그란데(Ariana Grande), 엘튼 존(Elton John)이 참여했다. 팝음악의 현재와 역사를 장식한 뮤지션들 사이에 블랙핑크가 당당히 이름을 올리며 남다른 영향력을 증명했다.

이와 관련해 미국 빌보드는 "레이디 가가의 'Chromatica'는 그에게 재능 있는 음악 동료들과 함께 팀을 이루는 새로운 기회가 됐다"며 "'Sour Candy'는 K팝 슈퍼그룹 블랙핑크와 함께 한다"고 심도있게 다뤘다.

YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크와 레이디 가가는 평소에도 서로의 음악을 듣고 팬이 되면서 자연스럽게 이번 작업을 진행하게 됐다. 그만큼 K팝 여왕 블랙핑크와 팝의 여왕 레이디 가가의 만남에 더욱 기대가 될 수밖에 없다.

블랙핑크는 이미 팝스타와의 콜라보 작업으로 '흥행보증수표'로 자리매김했다. 블랙핑크는 지난 2018년 두아 리파(Dua Lipa)의 'Kiss and Make Up'을 피처링, 영국 오피셜 싱글 차트 톱 100(Official Singles Chart Top 100) 36위에 오르며 많은 사랑을 받았다. 이후 블랙핑크와 두아 리파는 콘서트에서 만남을 갖고 성공적인 무대를 꾸미기도 했다.

여기에 블랙핑크는 6월을 목표로 컴백 준비에 박차를 가하고 있다. 벌써 'Sour Candy'가 호성적을 거둘 것으로 전망되는 가운데 블랙핑크는 새 앨범으로 글로벌 인기를 이어나갈 것으로 보인다.

한편 블랙핑크는 지난해 'Kill This Love'를 발표한 후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100' 41위, 메인 앨범 차트 '빌보드200' 24위에 오르며 K팝 걸그룹 신기록을 경신했다. 이와 함께 미국 최대 음악 축제인 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대에 올랐고, 4대륙 23개 도시 32회 월드투어, 일본 3개 도시 4회 돔투어를 통해 세계 곳곳의 팬들과 만났다.

[사진] YG엔터테인먼트, 레이디 가가