트래비스 스캇, 싱글 3연속 ‘빌보드 핫100’ 1위..온라인 월드투어 1200만 동시접속

[OSEN=김은애 기자] 지난 4월 24일에 발매된 트래비스 스캇(Travis Scott)의 새 싱글 'THE SCOTTS'가 발매와 동시에 ‘빌보드 HOT 100’ 차트 1위를 기록했다.

이로써 'THE SCOTTS'는 2018년 발매된 'SICKO MODE', 2019년 발매된 'HIGHEST IN THE ROOM'에 이어서 트래비스 스캇의 3연속 ‘빌보드 HOT 100’ 1위 곡으로 기록됐다.

세계 최대 온라인 게임 ‘포트나이트(FORTNITE)’를 통해서 진행하는 공연으로 화제를 모았던 트래비스 스캇의 온라인 월드 투어 '아스트로노미컬(ASTRONOMICAL)'은 공연 첫날에만 1,200만 명 이상의 동시 접속자 수를 기록하며 전 세계 최고의 래퍼임을 증명했다.

새 싱글 'THE SCOTTS'는 래퍼 키드 커디(Kid Cudi)가 피처링에 참여했으며 고차원적인 트랩 비트와 두 래퍼의 조화가 인상적이다. 현재 모든 디지털 음원 서비스 업체를 통해서 감상할 수 있다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 소니뮤직