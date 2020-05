[윤희영의 News English] '부부의 세계' 평화 공존을 위협하는 것들

"우주를 단 한 사람으로 축소하고(reduce the universe to a single being), 그 사람을 신처럼 확대하는 것이 사랑이다. 결혼을 하면 공원 산책하는(stroll through a park) 기분이 드는데, 알고 보면 쥐라기 공원(Jurrasic Park)이다. 연애는 눈을 멀게(become blind) 하고, 결혼은 시력을 되찾게(recover the eyesight) 한다. 그래서 결혼 전에는 눈을 크게 뜨고 결혼 후에는 반쯤 감으라고(keep your eyes wide open, half shut afterwards) 했다."



TV 드라마 '부부의 세계'가 화제다. 불륜(adultery)·이혼(divorce)·증오(hatred)·복수(revenge)·미련(lingering attachment)·연민(pity)·집착(obsession)·원망(resentment)을 파격적으로 묘사했다. 모든 부부는 결혼을 한(get married) 그 후로도 행복하게 잘 살기를 바라지만(hope to live happily ever after), 상당수는 결국 이혼하고 마는 잔혹한 현실과 맞닥뜨리게 된다(come up against the brutal reality ending up in divorce).





결혼 생활을 망가뜨리고(wreck your marriage) 이혼으로 향하는(head for divorce) 부부에게 나타나는 네 가지 징후가 있다. 첫째는 상대에 대한 경멸(contempt)이다. 의견 다툼이 생겼을 때 빈정대는 듯한 눈동자 움직임과 반응(sarcastic eye-rolling and response)을 보이며, 냉소와 조롱(sneering and mockery)을 노골적으로 드러낸다(lay open bluntly).



둘째, 인신공격(personal attack)이다. 반대 의견을 내세우는 정도가 아니다. "당신은 늘 그렇게 짜증 나는(get on my nerves) 소리만 한다" "당신은 왜 허구한 날(day in day out) 그 모양이냐"며 성격이나 인격을 싸잡아 부정적인 말을 내뱉는다(make sweeping negative statements about the partner's character or personality).



셋째, 신경질적인 태도(fussy manner)다. 걸핏하면 성질을 부리면서(be prone to throw a fit) 심술을 내고 화를 내며 말을 되쏘아(get cross and snap back angrily) 사사건건 사태를 악화시킨다(make things worse).



넷째, 상대의 말에 돌벽 쌓기(stonewalling)다. 마치 벽에 대고 이야기하고(talk to a wall), 쇠 귀에 경 읽는(sing psalms to a dead horse) 듯 무슨 말을 해도 아무 관심을 보이지 않아 불길에 부채질을 한다(fan the flames).



'부부의 세계'는 최소한 이 네 가지만 거꾸로 해도 사랑과 전쟁 없는 평화 공존(peaceful coexistence)이 가능하다. 웨딩케이크는 세상에서 가장 위험한 음식(the most dangerous food)이다. 결혼은 함께 살 수 있을 것 같은 사람이 아니라, 없으면 못 살 것 같은 사람과 하라고 했다. 행복한 결혼 생활은 늘 그 같은 사람과 몇 번이고 다시 사랑에 빠질(fall in love many times over, always with the same person) 수 있어야 이뤄진다.