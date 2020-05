몬스타엑스 아이엠, 미국 엘헤이와 1년 만에 협업

몬스타엑스 아이엠

그룹 '몬스타엑스'의 아이엠이 미국 뮤지션 엘헤이(ELHAE)와 또 협업한다.



6일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이엠은 오는 8일(미국 현지시각) 발표되는 엘헤이의 신곡 '니드 투 노(Need to Know)'에 피처링으로 참여한다.



아이엠과 엘헤이의 협업은 1년 만이다. 미국 애틀랜타 출신으로 랩과 보컬 모두 가능한 얼터너티브 R&B 가수 엘헤이와 아이엠의 인연은 몬스타엑스의 팬클럽 '몬베베'가 만들어준 것이다.



팬들이 네이버 V 라이브에서 엘헤이와 협업을 소원했던 아이엠의 소식을 엘헤이에게 직접 전하며 컬래버레이션이 성사됐다. 두 사람은 지난해 발표된 아이엠의 솔로 믹스테이프 '호라이즌(HORIZON)'의 동명의 트랙 '호라이즌'에서 협업한 데 이어 엘헤이의 신곡에 아이엠이 피처링으로 참여하면서 우정을 확인하게 됐다. 현재 아이엠은 다양한 작업을 병행하고 있다. 믹스테이프 '플라이 위드 미(Fly With Me)', '향수'(Scent) 및 싱글 '마들렌' 등을 발표했다. 몬스타엑스 앨범 전곡 랩 메이킹은 물론이고 앞서 선보였던 자작곡 '어디서 뭐해', 'U R', 일본 앨범 수록곡 '샴페인(CH AMPAGNE)'에 이어 이번에 발표되는 미니앨범 '판타지아 엑스(FANTASIA X)'에서도 자작곡 '존(ZONE)' 수록을 예고했다.



뿐만 아니라 BBC 라디오, 시카고 트리뷴, 포브스 단독 인터뷰와 방송을 비롯한 해외 활동의 핵심 멤버로 활약 중이다.



한편, 몬스타엑스는 오는 26일 '판타지아 엑스'를 발매하고 타이틀곡 '판타지아'로 활동에 나선다.