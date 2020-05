WHO "우한硏 발원설, 미국이 증거 내놔야"

파이브 아이스도 "자연발생 추정"





세계보건기구(WHO)가 중국 우한의 연구소에서 코로나 바이러스가 나왔다는 미국 측 주장에 대해 "추측에 기반한 것"이라고 했다. 사실상 중국의 손을 들어준 셈이다.



마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 4일(현지 시각) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 브리핑에서 "미국 정부로부터 코로나 기원에 대한 아무런 증거를 받지 못했다"며 "WHO 입장에서 (미국 측 주장은) 추측에 기반한 것"이라고 했다. 또 "WHO는 코로나 감염증의 기원에 대한 어떤 증거라도 있다면 기꺼이 받을 것"이라고 했다. 증거가 있으면 내놓으라는 취지다. 마리아 판케르크호버 WHO 신종질병팀장도 "(WHO는) 코로나 바이러스에 대한 1만5000개의 유전자 배열을 확보하고 있는데, 우리가 확인한 바로는 모두 자연에서 발생한 것"이라고 했다.



영미권 5국(미국·영국·캐나다·오스트레일리아·뉴질랜드) 정보 공유 동맹인 '파이브 아이스'도 현재까지 코로나 바이러스가 우한 연구소에서 나왔다는 증거가 없다는 입장이라고 영국 가디언이 4일 보 도했다. 미 CNN도 2명의 서방 외교관을 인용, 파이브 아이스 정보 당국들은 코로나가 우한 연구소가 아닌 재래시장에서 비롯됐다는 견해를 갖고 있다고 보도했다.



앞서 마이크 폼페이오 미 국무장관은 3일 코로나가 우한 바이러스 연구소에서 시작됐다는 "거대한 증거(enormous evidence)"가 있다고 주장했다. 이에 대해 중국은 억측이라며 반발하고 있다.