[윤희영의 News English] 코로나19의 합병증·후유증 'furlough'

코로나19가 횡행하면서(be rampant) 지구촌 경제도 양성반응을 보여(test positive) 빈사 상태에 빠진(be thrown into critical condition) 가운데, 'furlough'라는 생소한 단어(unfamiliar word)가 바이러스처럼 퍼지고 있다. '펄로'로 읽히는 이 단어의 대략적 뜻은 '무급 휴직(unpaid leave)' 또는 '일시 해고(temporary layoff).'



1620년대에 영어에 편입된 이 단어는 중세 네덜란드어 'verlof'에서 차용됐다(be derived from the Middle Dutch). 영어로는 'for'와 'leave'의 합성어(compound word)에 해당하는 것으로, '휴가·휴직의 허가(leave of absence)'를 의미한다. 당초엔 부대 지휘관(commanding officer)이 휘하 병사들에게 일정 기간 근무에 불참해도(be absent from service for a certain time) 된다고 허가하는 군사 용어(military term)로 쓰였다. 단어 끝의 '-gh'는 1770년대에 유행했던 일종의 접미어로, 한동안 'f' 발음을 하다가 점차 발음을 하지 않게 됐다.





이 단어는 1940년대 들어 특정 고용주 또는 경제 전반의 어려운 여건으로 인한(due to some onerous conditions of a specific employer or in the economy as a whole) 직원들의 비자발적 무급 휴직(involuntary leave of employees without pay)을 뜻하게 됐다. 특히 미군 부대 민간인 군무원들(civilian employees in the U.S. military)의 일시적 해고를 지칭하는 표현으로 쓰였다.



이후 'furlough'는 연차 휴가(annual leave), 장기근속 휴가(long service leave), 3주 근무 1주 휴가 형태의 일시적 휴무(time off)를 뜻하는 의미로도 쓰이게 됐다. 또 해외 선교 활동에서의 휴가(vacation from missionary work abroad), 교도소 재소자들에게 주어지는 가석방(parole), 보호 관찰(probation), 배우자 방문 허용(conjugal visit), 외부 취업 허가(work release) 등을 표현하는 용어로도 사용하게 됐다.



미국에선 의회가 정해진 시한 내에 예산안을 승인하지 못해(fail to authorize a budget within a certain time limit) 공무원들이 일시적인 무급 휴직 상태에 처해지기도(be placed on furlough) 한다. 2018년 말에는 예산안 처리 시한을 넘겨 연방정부가 셧다운(일시적 업무 정지·temporary work suspension)되면서 약 80만 공무원이 21일 동안 'furlough' 상태가 되기도 했다.



명사(noun) 또는 타동사(transitive verb)로 쓰이는 이 단어는 애초 군사 용어로 쓰였을 당시엔 누구나 고대하던 특전(special privilege)이었다. 특별 휴가와 함께 포상금도 두둑이 주어졌다(be rewarded handsomely). 그런데 지금은 누구도 반기지 않는 코로나 바이러스 같은 액물(厄物)이 됐다. 한미 방위비분담금특별협정(SMA) 협상 지연으로 지난달 1일부터 35일째 'be furloughed' 된 주한미군 소속 한국인 근로자는 4000여 명에 달한다.