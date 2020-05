"완전체 컴백" 아스트로, '파워 청량' 입고 업그레이드된 남성미 'Knock' [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 아스트로가 청량에 파워를 더한 독보적인 콘셉트로 돌아왔다.

아스트로는 4일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 일곱 번째 미니 앨범 'GATEWAY' 전곡 음원과 타이틀곡 'Knock(널 찾아가)' 뮤직비디오를 공개했다.

아스트로의 이번 앨범은 지난해 11월 발매한 'BLUE FLAME' 이후 6개월 만에 발매하는 신보로 지난해 활동을 중단했던 문빈이 합류하며 완전체로는 1년 4개월만의 컴백이다.

앨범명 'GATEWAY'는 '서로 다른 공간을 연결하는 문'을 의미로, 그간 '청량' 콘셉트로 사랑 받았던 아스트로가 한층 업그레이드된 '파워청량'으로 또 한 번의 변신을 예고했다.

이번 신보에는 타이틀곡 'Knock(널 찾아가)'를 비롯해 화사한 봄 분위기를 느낄 수 있는 어반 힙합곡 '내 이름을 부를 때', 팝 댄스곡 'SOMEBODY LIKE'(섬바디 라이크), 팬들을 사랑하는 마음을 담은 팝 발라드곡 'We Still'(위 스틸), 미디엄 템포 알앤비곡 '12시간', 멤버 진진의 자작곡 '빛이 돼줄게'까지 서로 다른 분위기의 '청량감'을 느낄 수 있는 5곡이 담겨 있어 리스너들의 귀를 사로잡는다.

타이틀곡 'Knock(널 찾아가)'은 청량한 느낌의 피아노와 기타 리프로 시작해 리듬감 넘치는 드럼이 함께 어우러져 강렬함을 살린 ‘Chain POP’(체인 팝) 기반의 곡으로 방황하는 청춘들의 길잡이가 되어 또 다른 세상을 보여주고 싶다는 아스트로의 의지를 가사에 담아냈다. 중독성 있는 후렴구와 사운드가 인상적인 곡.

"널 찾아가 Knock Knock Knock / 늘 꿈꾸던 문을 열어 / 널 데려가 Up Up Up / 선명히 빛난 세상 그곳으로 / 맡겨봐 맡겨봐 널 / 시간을 거슬러 데려가 널 / 난 찾아가 Knock Knock Knock / 매일이 빛날 새로운 세계로 / 어둔 밤은 끝이 날 거야 / 우릴 스쳐 지나갈 거야 / 모두 새로워질 거야 No oh oh"

함께 공개된 뮤직비디오에는 '시간 여행자'가 된 아스트로의 훈훈한 비주얼과 파워풀한 군무가 담겨 있어 보고 듣는 재미를 더한다.

한편 아스트로는 이날 오후 8시 네이버 V라이브 생중계를 통해 신곡 무대를 최초 공개한다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 뮤직비디오 캡처, 판타지오