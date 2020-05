엑소 수호, 시우민→디오 이어 5월 14일 군 입대 "엑소엘 보고 싶을 것" (전문) [종합]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 엑소 수호가 시우민, 디오에 이어 엑소 세 번째 주자로 군에 입대한다. 수호는 자필 편지로 입대 소식을 알리며 팬 사랑을 드러냈다.

4일 한 매체는 수호가 오는 5월 14일 군 훈련소에 입소한다고 보도했다. 보도가 나온 후 수호는 공식 팬 커뮤니티 리슨에 자필편지를 게재하며 팬들에게 입대 소식을 알렸다.

수호는 수호는 "여러분께 전하고 싶은 말이 있어 오늘 이렇게 글을 쓰게 되었다. 제가 곧 5월 14일 부로 병역의 의무를 수행하게 되었다"고 밝혔다. 이어 "그 시간 동안 우리 EXO-L 여러분들이 정말 보고 싶을 것 같다"며 "매일 저를 생각해주시고 사랑해주시는 EXO-L 여러분 항상 건강하시길 바란다. 진심으로 감사 드리고 사랑한다"고 인사했다.

이로써 수호는 시우민, 디오에 이어 엑소 멤버들 중 세 번째로 군 복무를 하게 됐다. 엑소의 맏형 시우민은 지난해 5월 입대했으며, 디오가 뒤를 이어 같은해 7월 입대했다. 디오는 엑소의 군 입대가 시작되자 빠른 시일 내 국방의 의무를 이행하고 싶다는 의사를 밝혀 입대를 지원했다. 입대 일인 7월 1일 솔로곡 '괜찮아도 괜찮아'를 발매하며 팬들의 아쉬움을 달랬다. 수호 역시 입대 전 뮤지컬, 솔로 앨범 발매 등으로 활발하게 활동하며 팬들이 느끼는 빈 자리를 채우기 위해 노력한 것으로 보인다.

한편, 수호는 2012년 엑소로 데뷔, '으르렁', '중독', '러브샷' 등의 히트곡을 연이어 발매하며 대표적인 한류 스타로 자리매김했다. 지난 3월에는 첫 미니앨범 '자화상(Self-Portrait)'을 발매해 솔로 가수로도 변신했다. 가수 활동 뿐 아니라 연기로도 활약한 수호는 뮤지컬 '웃는 남자', 영화 '선물', '여중생A' 등에 출연했다.

▶다음은 수호 편지 전문

안녕하세요 우리 EXO-L 여러분 수호입니다.

여러분께 전하고 싶은 말이 있어 오늘 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.

제가 곧 5월 14일 부로 병역의 의무를 수행하게 되었습니다.

그 시간동안 우리 EXO-L 여러분들이 정말 보고싶을 것 같습니다.

매일 저를 생각해주시고 사랑해주시는 EXO-L 여러분 항상 건강하시길 바라겠습니다. 진심으로 감사드리고 사랑합니다.

WE ARE ONE EXO 사랑하자.