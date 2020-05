2030 연주자들이 골랐다, 봄으로 떠나는 클래식

내일까지 이어지는 '황금 연휴'

자발적 '집콕' 생활자들을 위해 연주자들이 직접 고른 '봄' 클래식

임동혁은 바흐의 골드베르크 변주곡, 선우예권은 브람스의 바이올린 소나타 2번



벚꽃이 진 자리엔 아쉬워할 겨를도 없이 어느새 봄풀이 그득 찼다. 부처님 오신 날(지난달 30일)부터 어린이날(5일)까지 이어지는 ‘황금 연휴’는 땅끝까지 설레는 마음을 내처 달리게 했고, 비행기 타고 제주로 나들이를 간 여행객들 때문에 김포공항 국내선 주차장은 차량들로 빈 틈이 없었다. 그러나 여행 갈 엄두를 미처 못 냈거나 집에서 여유로운 시간을 만끽하는 중인 이들도 어디든 있게 마련이다.



자발적 ‘집콕’ 생활자들을 위해 2030 클래식 연주자들이 직접 골랐다. 봄바람엔 이 선율이지! 피아니스트 임동혁과 선우예권, 수필가 피천득의 손자 바이올리니스트 스테판 피 재키브, 첼리스트 이정란 등 자신이 연주하는 것만큼 듣기도 많이 듣는 젊은 연주자들에게 물었다. “‘봄’ 하면 절로 가슴 두근거리는 클래식 선율은?” 조용하게, 편안하게, 아늑하게 봄 분위기에 젖을 수 있는 ‘음악 공간’을 찾아 나섰다. 거창한 준비는 필요 없다. 그저 음악에 빠져서 찬찬히 즐기고 돌아오기 좋은 구석구석의 소박한 클래식 명소들이다.



◇바흐 골드베르크 변주곡 by 피아니스트 임동혁





/Warner Classics



“해마다 3~4월이면 다시 쳐보는 곡이에요. 곡 자체의 청초함도 그렇거니와 개인적으론 매년 이 곡에 대한 내 시선이 얼마나 달라졌을까 궁금하기에 이맘쯤엔 꼭 다시 한번 꺼내본답니다.”



◇브람스 바이올린과 피아노를 위한 소나타 2번 by 피아니스트 선우예권





/조선일보DB



“많은 분들이 아시는 멘델스존 ‘봄의 노래’의 조성도 A major인데, 브람스의 바이올린과 피아노를 위한 소나타 2번 또한 첫 소절부터 따뜻한 바람을 불러일으키고 설레는 감정을 자극하는 듯한 그런 곡이라 봄 날씨에 무척 잘 어울려요. 오는 5월 15일 예술의전당 콘서트홀에서 오랜 친구 레이첸과 같이 연주할 곡이기도 해서 지난 겨울 동안 따뜻한 봄날을 떠올리며 준비한 곡이기도 합니다.”



◇라벨 현악사중주 F major by 노부스 콰르텟의 바이올리니스트 김재영





/목프로덕션



“이번 봄은 특히 코로나 바이러스로 인해 많은 분들이 마냥 싱그럽고 밝게만 느끼진 않으실 텐데, 그런 복합적인 감정들을 한꺼번에 많이 느낄 수 있는 곡이죠. 첫 악장의 도입은 물 위를 걷는 듯 하고, 3악장의 모호한 도입 뒤 비올라의 솔로 멜로디는 그 아름다움이 마음을 촉촉히 적시고 우수에 젖게 해요. 저희는 이 곡을 11년 전 프랑스 리옹에서 처음 연주했는데, 경험이 많지 않은 어린 현악사중주단이 콧대 높은 프랑스 현지 관중들 앞에서 프랑스 곡을 연주한다는 중압감과 부담이 어마어마했어요. 한 멤버는 스트레스에 밤에 호텔을 나가서 리옹 강변을 혼자 걸으며 울기까지 해 이젠 미소가 지어지는 곡입니다. 봄날의 라벨을 들으시면 인상파 화가의 그림을 보듯이 여러분도 다양하고 다채로운 인상과 감정을 느끼실 수 있을 거예요.”



◇시벨리우스 ‘봄의 노래’ by 바이올리니스트 신지아





/조선일보DB



“이 곡은 ‘봄의 슬픔(The Sadness of Spring)’이란 부제가 붙어 있어요. 겨울이 지나 봄이 왔지만 여전히 추운 가운데 따뜻한 봄을 기다리는, 또는 핀란드의 짧게 지나가는 봄을 슬퍼하는 느낌의 곡일 수도 있어요. 한국의 봄과 다른 핀란드의 봄의 정취가 묻어있는 곡이죠. 올해도 어김 없이 봄이 찾아왔지만, 올해의 봄마냥 싱그럽지만은 않아요. 상황이 주는 여러 감정이 느껴지는 동시에 희망찬 메시지를 전달해주는 ‘봄의 노래’가 지금의 봄을 가장 적합하게 표현한 곡이라 생각해요.”



◇모차르트 바이올린 협주곡 3번 by 바이올리니스트 스테판 피 재키브





/조선일보DB



“저에게 봄은 새로운 시작을 나타냅니다. 긍정, 희망, 젊은 에너지, 신선함으로 가득 찬 시간. 요즘 뉴욕의 집에 앉아 코로나 때문에 아파트를 떠나지 않는 저로선 봄이 왔다는 걸 잊기 쉽죠. 그러나 창문을 열면 때때로 따뜻한 바람이 불고 틀림 없는 꽃 향기가 피기 시작하는 것을 느낍니다. 저에게 이런 봄의 정서를 구현해주는 한 곡은 모차르트의 바이올린 협주곡 3번 G장조입니다. 이 곡은 기쁨, 빛, 신선함, 긍정적인 에너지로 가득 차 있어요. 여러분은 실제로 새들이 지저귀는 소리를 들을 수 있습니다.



또한 제 마음 속에선 이 작품이 소중한 기억과 연결돼 있습니다. 서울에서 할아버지(수필가 피천득 선생)와 함께 이 곡을 처음 들었습니다. 그 후로 너무나 배우고 싶어서 바이올린 선생님께 오랫동안 졸랐더니 결국 들어주셨죠. 부모님이 제게 악보을 사주셨고, 저흰 오스트리아 빈으로 가족 여행을 갔습니다. 빈은 음악의 도시로, 모차르트를 포함해 클래식의 많은 거인들이 살고 있는 곳이죠. 빈에 가서, 볼프강 아마데우스와 같은 거리를 걷고, 그의 G장조 바이올린 협주곡에 몰입하는 건 제가 항상 소중히 여길 추억입니다. 1992년 봄의 일이죠”



“For me, spring represents a new beginning. A time filled with optimism, hope, youthful energy, and freshness. These days, sitting at home in New York City and never leaving my apartment due to Covid-19, it’s easy for me to forget that spring is here. But, when I open my window, I sometimes feel a warm breeze and the unmistakable smell of flowers starting to bloom. One piece that embodies these feelings of spring for me is Mozart’s violin concerto no. 3 in G major. It is filled with joy, light, freshness, and positive energy. You can practically hear the birds chirping.



Also, in my mind, this piece is associated with a precious memory. I had wanted to learn this Mozart violin concerto for so long, after first listening to a recording of it with my grandfather 피천득 in Seoul. I begged my violin teacher to let me study it, and she finally agreed. My parents bought the music for me, and then we took a family trip to Vienna. Vienna is the city of music, home to so many giants of classical music, including Mozart himself. Visiting Vienna, walking the same streets as Wolfgang Amadeus, and being immersed in his G major violin concerto is a memory I will always cherish. This was in spring of 1992.”



◇슈베르트 즉흥곡(Op 90-2) by 피아니스트 지용





/Sangwook Lee



“첫 번째 이유론, 오른손이 치는 음이 겨울철 작은 개울에서 얼음이 녹으며 물이 막힘 없이 흐르는 걸 생각나게 하거든요. 무거운 외투 없이 걸을 때 공기도 가벼워지는 걸 상상할 수 있는 것처럼요. 두 번째 이유는, 겨울 동안 견딘 온갖 어려운 일은 보내 버리고 곧 여름 밤의 열기가 오는 것을 이 곡을 통해 상상할 수 있기 때문입니다.”



“Schubert impromptu op 90/2. in the A material, the scales in the right hand remind me of the ice melting in the creek from winter and the water is flowing freely once again. Also, one can imagine the lightness of the air as you walk around without the heavy coats of the wintertime. The B material can be a memory of the hardships we all endure in the winter months or a foreshadowing of the heated passions shared during summer nights.”



◇프란시스 풀랑 첼로 소나타 중 3악장 by 첼리스트 이정란





/Jino Park



“이 곡엔 ‘춤추기 좋은’이란 뜻의 ‘발라빌(Ballabile)’이란 제목이 붙어있어요. 이 곡을 연주할 때면 프랑스 남부의 생 폴 드 방스(Saint Paul de Vince)라는 마을에서 본 한적한 시골길이 떠오르죠. 2차선의 아담한 폭으로 난 길 양 옆엔 키가 커다란 메타세콰이어가 서로 아치를 이루며 맞닿아있고, 그 너머론 따스한 프로방스의 햇볕 아래 라벤더밭과 포도밭이 끝없이 펼쳐져요. 5월의 산뜻한 산들바람을 맞으며 자전거를 타고 꾸불꾸불한 그 시골길을 신나게 달리는 나의 모습을 상상해요. 첼로와 피아노가 계속해서 멜로디를 주고받으며 대화하는 이 악장은 흡사 나무의 연둣잎들이 서로 싱그러움을 뽐내며 새순을 자랑하고, 들에 핀 야생화들 사이를 벌과 나비들이 오가며 수다를 떠는 것 같죠. 봄의 생동감 넘치는 에너지와 기분 좋은 설렘을 느끼고 싶다면 이 곡을 들으시길 추천해요. 금세 콧노래를 흥얼거리게 될 거예요.”



◇하이든 첼로 협주곡 1번의 3악장 by 첼리스트 홍진호





/크레디아



“봄에 새싹이 피어나는 걸 연상시켜요. C major 특유의 3악장의 빠른 템포감은 모든 것이 태동하는 봄의 싱그러움을 담고 있습니다.”



◇토스티 가곡 ‘4월’ by 소프라노 박혜상





/조선일보DB



“이번 겨울은 독일에서 보냈는데, 독일의 겨울은 해가 참 짧아요. 늦잠을 자기라도 하는 날에는 아침을 먹는건지 이른 저녁을 먹는 건지도 모를 잿빛 풍경이 창문 너머로 펼쳐집니다. 그래서 저에게 자유롭고 생기가 넘치는 봄이 오면 하루도 빠짐없이 공원을 산책하면서 매일매일 조금씩 달라지는 바람과 햇살, 그리고 새싹이 꽃이 되는 과정을 지켜봅니다. 토스티의 ‘Aprile’를 들으면 봄 햇살에 맞춰 삶이 왠지 모르게 더 빛나는 것 같은 기분이 듭니다.”



◇슈만 연가곡 ‘시인의 사랑’ by 테너 김세일





/Jino Park



“봄은 새학기, 새출발, 새로운 시작이 만들어내는 ‘처음’의 이미지로 많은 이들에게 희망을 상징하는 계절이에요. ‘아름다운 5월에’로 시작되는 슈만의 연가곡 ‘시인의 사랑’은 가사 자체로도 봄날을 상징하는 곡이지만 제게는 이 곡이 개인적으로도 잊을 수 없는 인생의 처음들로 연결되면서 봄날의 심상으로 온통 가득한 특별한 곡이에요.



학생 시절, 제가 처음으로 배운 연가곡이자 저의 피아니스트이자 멘토, 그리고 소중한 친구였던 루돌프 얀센을 처음으로 만나게 해준 곡이기도 하죠. 리트(Lied·독일가곡) 가수로서의 가능성을 찾아가며 고군군투하던 학생 시절, 네덜란드 국제 성악 콩쿠르(IVC)에서도 이 곡을 불렀어요. 최종 결과는 기대만큼은 아니었지만 연주를 마치고 한 노년의 신사가 분장실로 다가와 정중히 제게 물었죠. ‘내가 앞으로 당신을 반주해도 되겠습니까?’ 그는 헬무트 도이치와 함께 세계 최고의 리트 피아니스트로 꼽히는 루돌프 얀센이었어요. 최정상 피아니스트가 무명의 어린 학생에게 보여준 그 겸손하고 품격있던 행동들을 저는 잊지 못해요. 우린 그 후 많은 작업을 함께했고, 이전과 전혀 다른 리트의 세계로 저를 인도했어요. 최근 네덜란드 국제 성악 콩쿠르는 그를 기리는 루돌프 얀센상을 제정했어요.



오는 6월 발매되는 저의 첫 앨범 수록곡을 정하는 건 어렵지 않았어요. 이젠 은퇴해 더이상 연주할 수 없는 것이 너무 안타까운 피아니스트 루돌프 얀센. 제 모든 처음은 이 곡과 함께였던 것처럼 이 곡 속에서 저의 봄은 그와 함께 영원할 거예요”