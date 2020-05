치타, 영화 '초미의 관심사' 순덕에서 OST까지

초미의 관심사

치타(김은영)가 영화 '초미의 관심사' OST 전곡 작사·작곡에 참여하고 노래까지 소화했다.



영화의 메인 OST 'Need Your Love(니드 유어 러브)'를 포함, 'Urr', 'Film', 'Lady', 'Kick It'까지 총 5곡으로 이뤄진 이 번 OST는 재즈풍의 느낌 있는 리듬과 음색으로 영화에 색다른 감성을 더한다.



김은영은 극 중에서 'Need Your Love'를 직접 선보인다.



오는 27일 개봉하는 영화 '초미의 관심사'(감독 남연우)는 돈을 들고 튄 막내를 쫓기 위해 단 하루 손잡은 극과 극 모녀의 예측불허 추격전이다. 치타는 극 중 시크한 첫째 딸 '순덕' 역을 맡았다.