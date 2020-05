[공식] 데이식스 영케이, '좀비' 개인티저 공개…"전 멤버 만족한 새 앨범 기대"

[스포츠조선 백지은 기자]데이식스 영케이가 신보 '더 북 오브 어스 : 더 디먼(The Book of Us : The Demon, 이하 더 디먼)'에 대한 기대를 드러냈다.

데이 식스는 11일 미니6집 '더 디먼'과 타이틀곡 '좀비(Zombie)'를 발표한다.

영케이는는 "데이식스 멤버들이 모두 만족한 앨범이라 다른 분들께서 어떻게 생각하실지 기대도 되고 설렌다. 빨리 많은 분들께 저희 음악을 들려드리고 싶다"며 컴백 소감을 전했다.

그는 이번 음반 타이틀곡을 포함해 '해와 달처럼', '틱 톡(Tick Tock)', '러브 ㅣ 오어 리브 미(Love me or Leave me)', '원 투 텐(1 to 10)', '좀비' 영어 버전까지 총 일곱 트랙의 곡 작업에 참여해 '천재 아티스트'다운 면모를 뽐냈다

4일 0시에는 공식 SNS 채널을 통해 영케이 개인 티저가 게재돼 컴백 콘셉트에 대한 궁금증을 모았다.

이미지 속 영케이는 특유의 날카로운 눈매와 오뚝한 콧날로 시선을 단번에 사로잡았다.더블 재킷을 입고 강렬한 눈빛을 전한 사진에서는 클래식한 매력이 뿜어져 나왔다.

'좀비'는 힙합 기반의 리듬과 발라드 느낌의 코드가 진행되는 곡으로, 한 번만 들어도 입가를 맴도는 후렴구가 특징이다. 데이식스는 감정의 상실을 '좀비'로 표현해, 누구나 한 번쯤 경험해 본 사랑의 불균형을 노래한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com