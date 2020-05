방탄소년단 정국, 'Never Not' 커버 영상 공개..감미로운 음색 [★SHOT!]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 방탄소년단의 정국이 팬들에게 감미로운 노래를 선물했다.

정국은 3일 방탄소녀단 공식 트위터를 통해 "Never Not"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 회색 티셔츠를 입은 내추럴한 모습의 정국이 Lauv의 'Never Not'을 부르는 모습이 담겨 있다. 정국의 부드러운 음색과 감미로운 보컬이 돋보이는 커버영상에 팬들은 뜨거운 반응을 쏟아내고 있다.

Lauv는 ‘I Like Me Better’, ‘I’m So Tired’, ‘Lonely’ 등의 노래로 잘 알려진 미국의 차세대 싱어송라이터이자 프로듀서로 지난해 방탄소년단의 ‘Make It Right (feat. Lauv)’에 피처링으로 참여한 바 있다.

한편 방탄소년단은 최근 실시간 방송을 통해 각자 소소한 일상을 보여주며 팬들에게 근황을 공개하고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 방탄소년단 SNS