[종합]'음악중심' 에이핑크, 방송출연無 1위→오마이걸·김호중·김다비

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 에이핑크가 '음악중심' 1위 트로피를 다시 한 번 가졌다.

2일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 에이핑크, 엠씨더맥스, 폴킴이 1위 대결을 펼쳤다.

이날 1위 후보에는 에이핑크의 '덤더럼', 엠씨더맥스 '처음처럼', 폴킴의 '우리 만남'이 올랐다. 3위는 폴킴, 2위는 엠씨더맥스, 1위는 에이핑크가 차지했다. 에이핑크는 무대 출연 없이도 지난주에 이어 1위를 차지했다.

또 GOT7의 'NOT BY THE MOON'이 동영상 조회수 1위를 차지했다.

이날 언제나 행복한 에너지를 선물하는 콘셉트 요정 오마이걸이 컴백했다. 오마이걸은 미니 7집 앨범 'NONSTOP'의 타이틀곡 '살짝 설렜어(Nonstop)'와 수록곡 'Dolphin'으로 컴백 무대를 꾸몄다. 타이틀곡 '살짝 설렜어'는 오마이걸만의 개성 있는 보컬과 어우러진 업템포 댄스곡으로 '콘셉트 요정'답게 화려한 비주얼과 독보적인 퍼포먼스를 선보였다.

NCT DREAM은 새 앨범 'Reload'의 타이틀곡 'Ridin''과 수록곡 'Quiet Down'으로 힙합 스웨그 넘치는 컴백 무대를 선사했다. 타이틀 곡 'Ridin''은 곡의 파워풀한 매력과 세련된 분위기를 동시에 표현한 트렌디한 힙합 안무가 인상적이다. 또 중독성 강한 사운드가 귀를 사로잡는 EDM 힙합곡 'Quiet Down'은 스타일리시하고 쿨한 퍼포먼스가 돋보이는 곡으로 NCT DREAM만의 시크한 카리스마가 무대를 장악했다.

신곡 'BAZOOKA!'로 돌아온 공원소녀는 한층 성숙해진 비주얼로 시선을 사로잡았다. 'BAZOOKA!'는 마음속에 담고 있던 고민과 감정을 깨부수고, 새로운 꿈을 향해 나아간다는 희망찬 의미를 그려낸 곡이다.

H&D(한결,도현)는 더블 타이틀곡 'SOUL'과 'GOOD NIGHT'으로 거친 카리스마부터 활기찬 에너지가 가득한 무대까지 모두 완벽하게 소화하며 독보적인 매력을 발산했다.

특히 이날 '트바로티' 김호중이 지난달 28일 발표한 신곡 '나보다 더 사랑해요' 무대를 꾸몄다. 김호중만의 깊은 감성을 느낄 수 있는 '나보다 더 사랑해요'는 클래시컬한 발라드풍의 성인가요로, 늘 곁을 지켜준 한 사람에 대한 감사한 마음을 담아냈다.

뿐만 아니라 김신영의 부캐릭터, 가수 '둘째이모 김다비'가 첫 트로트곡 '주라주라'의 최초 라이브 무대를 선보였다. '주라주라'는 신개념 트로트 '뉴트로트'만의 감각을 극대화한 곡으로, 김신영이 직접 작사를 맡았다. 생업에 종사하는 모든 직장인들의 고충과 애환, 바람을 간절하게 풀어낸 가사가 공감을 높였다.

한편 이날 '쇼!음악중심'에는 오마이걸 . NCT DREAM . 둘째이모 김다비 . GOT7 . 솔라 . 에이프릴 . (여자)아이들 . 김호중 . 공원소녀 . H&D(한결,도현) . CRAVITY . 칸토 . 시그니처 . TOO(티오오) . LEGIT GOONS 등이 출연한다.

olzllovely@sportschosun.com