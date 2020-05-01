[인사] 행정안전부 외

입력 2020.05.02 03:00
▲행정안전부◇과장급 전보▷APEC 사무국 파견 신승인▷디지털안전정책과장 신민필〈국가정보자원관리원〉▷보안통신과장 주경애▷광주센터 정보시스템1과장 전종길
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷코트라 외국인투자지원센터 박대규◇국장급 전보▷소재부품장비산업정책관 김완기◇과장급 전보▷반도체디스플레이과장 조익노▷수출입과장 신용민▷산업재난담당관 이상욱▷국가기술표준원 지원총괄과장 김석무〈경제자유구역기획단〉▷서비스투자지원팀장 김두열▷개발투자지원팀장 전용옥
▲고용노동부◇국장급 승진▷일자리위원회 파견 김종철◇과장급 전보▷울산지청장 김홍섭
▲특허청◇부이사관▷기획재정담당관 김시형
▲기초과학연구원◇본부장▷연구지원 심시보▷기획협력 허대녕◇실장▷전략정책 정유진▷안전관리 한석훈▷연구단운영지원 어훈경
▲뉴스1◇충북·세종본부▷국장 장인수
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷코트라 외국인투자지원센터 박대규◇국장급 전보▷소재부품장비산업정책관 김완기◇과장급 전보▷반도체디스플레이과장 조익노▷수출입과장 신용민▷산업재난담당관 이상욱▷국가기술표준원 지원총괄과장 김석무〈경제자유구역기획단〉▷서비스투자지원팀장 김두열▷개발투자지원팀장 전용옥
▲고용노동부◇국장급 승진▷일자리위원회 파견 김종철◇과장급 전보▷울산지청장 김홍섭
▲특허청◇부이사관▷기획재정담당관 김시형
▲기초과학연구원◇본부장▷연구지원 심시보▷기획협력 허대녕◇실장▷전략정책 정유진▷안전관리 한석훈▷연구단운영지원 어훈경
▲뉴스1◇충북·세종본부▷국장 장인수