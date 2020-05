'뮤직뱅크' GOT7, 음악방송 3관왕…오마이걸·NCT DREAM 컴백 [종합]

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 GOT7이 '뮤직뱅크'에서 1위를 차지하며 음악방송 3관왕을 달성했다.

GOT7은 1일 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서 에이핑크의 '덤더럼'을 꺾고 1위 트로피를 거머쥐었다.

이날 GOT7은 로맨틱한 비주얼과 환상적인 퍼포먼스가 합쳐진 'NOT BY THE MOON'으로 역대급 무대를 선사했다. 1위를 차지한 GOT7은 "상 받을 수 있어서 진심으로 행복하다. 아가새에게 정말 감사하다. 이번에 아가새들을 많이 못 만났는데 다음에는 얼른 봐서 많은 추억 같이 만들었으면 좋겠다. 사랑한다"고 소감을 밝혔다.

오마이걸은 미니 7집 앨범 'NONSTOP'의 타이틀곡 '살짝 설렜어(Nonstop)'와 수록곡 'Dolphin'으로 컴백 무대를 꾸몄다. 타이틀곡 '살짝 설렜어'는 오마이걸만의 개성 있는 보컬과 어우러진 업템포 댄스곡. 오마이걸은 '콘셉트 요정'답게 화려한 비주얼과 독보적인 퍼포먼스를 선보였다.

솔라는 에너제틱한 비트에 맞춘 화려하고 매혹적인 퍼포먼스가 돋보이는 '뱉어'로 강력한 걸크러쉬 매력을 발산했다.

NCT DREAM은 새 앨범 'Reload'의 타이틀곡 'Ridin''과 수록곡 'Quiet Down'으로 힙합 스웨그 넘치는 컴백 무대를 선사했다. 타이틀 곡 'Ridin''은 곡의 파워풀한 매력과 세련된 분위기를 동시에 표현한 트렌디한 힙합 안무로 구성되어 시선을 사로잡았다. 중독성 강한 사운드가 귀를 사로잡는 EDM 힙합곡 'Quiet Down'은 스타일리시하고 쿨한 퍼포먼스가 돋보이는 곡으로 NCT DREAM만의 시크한 카리스마가 무대를 장악했다.

에이프릴은 'LALALILALA'로 러블리하면서도 신비로운 느낌을 연출했다. (여자)아이들은 '사랑해'로 섹시미와 중독성 넘치는 무대를 선보였다.

신곡 'BAZOOKA!'로 돌아온 공원소녀는 한층 성숙해진 비주얼로 시선을 사로잡았다. 'BAZOOKA!'는 마음속에 담고 있던 고민과 감정을 깨부수고, 새로운 꿈을 향해 나아간다는 희망찬 의미를 그려낸 곡. 공원소녀는 파워풀하면서도 발랄한 댄스 퍼포먼스와 안정적인 보컬이 어우러진 무대를 선보이며 탄탄한 실력을 과시했다.

H&D(한결,도현)은 'SOUL'로 시크한 카리스마 넘치는 퍼포먼스를 선보였다.

이 밖에도 칸토, 임팩트, MCND, 시그니처, TOO, CRAVITY, 진민호, Surple이 출연했다.

