'뮤직뱅크' 갓세븐vs에이핑크, 1위 후보로 경쟁 '트로피 누구에게?'

[OSEN=하수정 기자] 갓세븐과 에이핑크가 '뮤직뱅크' 1위 후보로 맞붙었다.

1일 오후 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서는 갓세븐 'NOT BY THE MOON', 에이핑크 '덤더럼'이 1위 후보로 경쟁했다.

5개월 만에 새 앨범 'DYE'(다이)를 발매한 갓세븐은 타이틀 곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문)이 1위 후보에 올랐다.

신곡 'NOT BY THE MOON'은 JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 작사, 작곡, 편곡을 맡았으며, 일곱 멤버의 짙은 감성이 담긴 목소리로 '영원한 사랑의 맹세를 노래한다'는 뜻이 녹아있다. 애절한 진심을 적은 가사와 묵직한 사운드, 매력적인 목소리가 더해져 곡의 울림을 극대화했다.

'덤더럼(Dumhdurum)'은 에이핑크의 9번째 미니 앨범 '룩(LOO K)'의 타이틀 곡이다. '떠난 사랑 앞에 덤덤한 마음'을 색다르게 표현한 노래로, 중독성 강한 멜로디와 훅의 신스 리드가 특징이다. 스패니시(Spanish)에 동양풍이 가미된 멜로디가 인상적이다. 또, 이별 후에도 무던한 마음을 '덤더럼'이라는 단어에 녹여냈다.

