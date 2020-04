트와이스, 유튜브 오리지널 다큐 공개…트와이스 시작-현재-미래 담았다

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 트와이스가 유튜브 오리지널 다큐멘터리 1회에서 연습생 시절을 이야기하며 뜨거운 눈물을 흘렸다.

유튜브 오리지널 시리즈 'TWICE: Seize the Light'(트와이스: 시즈 더 라이트)가 지난 29일 밤 11시(한국 시각 기준) 대망의 첫 회를 공개했다.

1화는 가수의 꿈을 갖게 된 계기와 데뷔 전 연습을 하며 힘들었던 시간에 대한 깊이 있는 인터뷰로 구성됐다.

그 어느 때보다 진솔하게 속 이야기를 털어놔, 트와이스를 사랑하는 모든 이들의 마음을 찡하게 울렸다.

나연은 "내가 좋아하고 설레는 게 뭘까 고민하다 노래를 부르고 춤출 때 제일 행복해서 오디션에 도전했다", 쯔위는 "다른 나라에서 여러 가지를 경험하고 새로운 걸 배워보고 싶었다", 지효와 채영은 "어렸을 때부터 이국적이고 또렷한 외모 덕분에 주변에서 많이 추천해 주셨다" 등 가수의 꿈을 갖게 된 다양한 이유를 소개했다.

데뷔 전 힘들었던 점에 대해 "또래 친구들과 맛있는 거 먹고 노는 시간이 조금 부족했지만 후회는 없었다. 실력이 늘지 않을 때와 가족이 보고 싶을 때가 힘들었다"라고 고백했다.

정연은 "키워주신 할머니가 내가 가수되는 걸 정말 보고 싶어 하셨는데, 못 보고 돌아가셔서 그게 미안하다"라고 말하며 눈물을 쏟았다.

또 해당 에피소드에는 월드투어 중 트와이스를 응원하러 와준 모모의 부모님이 등장해 훈훈함을 전했다.

말미에는 트와이스가 관객에게 미안하다며 눈물을 흘리는 장면과 8인 무대에 대한 아쉬움을 이야기하는 장면이 담겨, 빛나는 순간 뒤 시련을 예고했다.

트와이스가 걸그룹 최초로 단독 출연한 유튜브 오리지널 시리즈 'TWICE: Seize the Light'는 16개 도시 25회 공연의 월드투어 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS''(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠') 에피소드를 중심으로 그룹의 시작, 현재 그리고 미래를 함축해 다룬다.

총 8화로 구성돼 매주 수요일 밤 11시 트와이스 공식 유튜브 채널에서 새 에피소드를 오픈한다. 유튜브 프리미엄 회원은 전 회차 시청이 가능하다.

한편, 트와이스는 2019년 9월 미니 8집 'Feel Special'(필 스페셜) 이후 9개월 만인 6월 1일 신곡 'MORE&MORE'(모어앤드모어)를 발표한다.

