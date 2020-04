GOT7, 새 앨범 역대급 성적…아이튠즈 차트 해외 50개 지역 1위 대기록

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] GOT7(갓세븐)이 새 음반으로 자체 최고 기록을 경신하며 다방면에서 뛰어난 성적을 거뒀다.

20일 공개한 새 미니 앨범 'DYE'(다이)는 현재까지 호주, 네덜란드, 뉴질랜드 등 총 50개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상을 석권했다.

발매 다음 날인 21일 오전에는 전 세계 41개 지역의 아이튠즈 앨범 차트 1위를 휩쓴 바 있다.

GOT7이 보유하고 있던 '동일 시간 최다 지역 1위 기록'을 경신하며, 꺾이지 않는 인기 상승세를 입증했다.

국내 음반 집계 사이트 한터 차트 기준, 발매 일주일 동안 281,791장의 판매고를 올리며 그룹 최다 초동 판매량 수치도 갈아치웠다.

신보는 한터 주간 음반 차트 4월 넷째 주(2020. 04. 20~2020. 04. 26)와 가온 리테일 앨범 차트 2020년 17주차(2020.04.19~2020.04.25)에서도 정상을 차지했다.

타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문) 뮤직비디오는 30일 오전 3시 38분 경 유튜브 조회 수 3천만 뷰를 넘어섰다.

GOT7은 공식 SNS 채널에 축하 이미지와 'NOT BY THE MOON' 퍼포먼스 비디오를 게재하고 뜨거운 호응을 보내준 팬들에게 화답했다.

3천만 뷰 달성에 앞서 수록곡 'POISON'(포이즌), 'AURA'(아우라)의 안무 연습 영상을 공개하는 깜짝 이벤트를 진행해 분위기를 달구기도 했다.

한편, GOT7은 음악 방송 활동을 통해 퍼포먼스 최강 그룹의 위상을 뽐내고 있다.

"전반적인 구성 자체가 관전 포인트"라는 멤버들의 말처럼 도입부부터 마지막까지 눈 뗄 수 없는 무대를 선보이는 중이다.

킬링 포인트 가득한 타이틀곡 무대 외에도 수록곡 'POISON', 'AURA' 무대도 펼쳐 K팝 팬들의 이목을 사로잡았다.

