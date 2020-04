"JYP 사랑해요♥"..'컬투쇼' 갓세븐 JB "박진영 노래는 항상 하늘 위에 있어"

[OSEN=이승훈 기자] '두시탈출 컬투쇼' 갓세븐(GOT7) 리더 JB가 박진영 프로듀서를 향해 남다른 애정을 드러냈다.

30일 오후 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에서는 최근 컴백한 갓세븐(GOT7)과 마마무 솔라가 게스트로 참석했다.

이날 '컬투쇼' 갓세븐 유겸은 신곡 'NOT BY THE MOON'을 소개했다. 그는 "'우리의 영원한 사랑을 계속 변하는 달에 빌지 말자'라는 의미를 담았다. '로미오와 줄리엣'의 대사를 차용했다. 그와 정반대인 그루브한 안무가 굉장히 포인트인 노래"라고 말했다.

또한 JB는 "7개월 만에 한국에서 컴백한 것"이라면서 "우리는 항상 하늘 위에 있다. 텐션이 너무 좋다"며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

특히 갓세븐의 새 앨범 초동 판매량이 그룹 자체 최고 기록을 경신했다고. 이에 유겸은 "지금까지 나온 앨범 중에 가장 많이 판매됐다"며 팬들에게 감사의 인사를 전했다 .

JB는 박진영이 직접 작사, 작곡, 편곡에 참여한 사실에 대해 "너무 만족한다. 노래 너무 좋고, 활동할 때마다 '들으면 들을수록 노래가 좋다'라는 생각이 든다. 진 영이 형 사랑해요"라며 손하트를 보냈다.

이어 JB는 "1000% 참여하셨다. 진영이형 노래는 항상 하늘 위에 있다"며 신곡에 무한 애정을 드러냈다.

한편, 갓세븐은 지난 20일 새 미니앨범 'DYE'를 발매했다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 방송화면 캡처