미스터트롯 고재근, '어쩌다 가족' OST 참여

가수 고재근

가수 고재근이 TV조선 예능 드라마 '어쩌다 가족' OST에 참여한다.



소속사 KG컴퍼니는 "가수 고재근이 참여한 '어쩌다 가족'의 세 번째 OST '안변합니다'는 5월 3일 낮 12시에 발매된다"고 30일 전했다.



‘어쩌다 가족’은 피 한 방울 섞이지 않은 남남이 모여 어쩌다 진짜 가족이 되어가는 과정을 담은 웃음과 감동의 색다른 가족 드라마다. 매주 일요일 오후 7시 55분에 방송되고 있다.



가수 전영록, 탤런트 이본도 '어쩌다 가족' OST에 참여했다. 고재근은 1999년 그룹 'Y2K'의 메인보컬로 데뷔하고 2001년 앨범 '송 앤 폼스 인 마이 하트 (Song and Poams In my Heart)'를 발매하여 솔로 가수로 입지를 다졌다.



최근 트로트 가수로 전향한 고재근은 TV조선 예능 프로그램 '내일은 미스터트롯'에 출연해 '안돼요 안돼' '사랑해 말도 못하는' 등을 불러 톱 20까지 진출했다.