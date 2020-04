[OSEN=이승훈 기자] 제시카가 동생 크리스탈과 우월한 비주얼을 자랑했다.

30일 오후 제시카는 개인 SNS에 " My sister has an awesome sister. True story!"라며 셀카 한 장을 게재했다.

사진 속 제시카는 크리스탈과 얼굴을 맞댄 채 행복한 미소를 짓고 있는 모습. 또 렷한 눈매와 오뚝한 콧날, 매력적인 입술 등 붕어빵 미모가 눈길을 끈다.

특히 제시카와 크리스탈은 입술을 쭉 내밀거나 특유의 사랑스러운 웃음을 보이며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편, 제시카는 지난해 10월 'Call Me Before You Sleep'을 발매했다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 제시카 SNS