[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2020.04.30 03:00
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급 채용▷소통메시지비서관 정찬호
▲고용노동부◇과장급▷경기지청장 고광훈
▲국토교통부◇실장급〈전보〉▷국토도시실장 박무익▷교통물류실장 백승근〈직위 승진〉▷대도시권광역교통위원회 상임위원 황성규◇국장급〈전보〉▷철도국장 김선태▷대전지방국토관리청장 손우준
▲금융위원회◇과장급 전보▷금융공공데이터담당관 강석민◇서기관 승진▷전은주
▲법제처◇과장급 파견〈법제협력관〉▷경북 양정원▷인천 김종훈
▲식품의약품안전처◇승진▷운영지원과 행정사무관 고지훈▷바이오생약국 바이오의약품정책과 약무사무관 유대규
▲농촌진흥청◇과장급▷코로나19 대응 영농기술지원반장 노형일
▲방송통신심의위원회〈전보〉◇실·국장급▷감사실장 이종육▷정책연구센터장 최광호◇국제공조점검단 TF▷국제공조점검단장 한명호◇팀장급▷전략기획팀장 남혜영▷법무팀장 이상은▷심리상담팀장 문연주▷저작권침해대응팀장 박순화▷정책연구센터 부센터장 문성철◇전문위원·연구위원▷방송심의국 전문위원 이종민▷통신심의국 수석전문위원 최옥술▷권익보호국 수석전문위원 조기진◇지역사무소▷강원사무소장 박종훈
▲한국에너지기술연구원▷감사부장 유학무
▲한국원자력안전기술원▷기획실장 민병두
▲중앙그룹◇중앙일보▷뉴스총괄 겸 편집인 겸 뉴스코디네이터 오병상◇JTBC▷보도총괄 권석천
▲한국경제신문▷편집국 업무지원부장 정월석
▲TV조선◇심의실▷심의2팀장 정박문◇제작본부▷사회교양국장 직무대행 황의철◇보도본부▷보도국장 김동욱▷시사제작국장 윤정호▷팩트체크장 박영석▷편집2부장 직무대행 김명우▷국제부장 지정용◇경영기획실▷부실장 김윤철◇편성전략실▷실장 임택수▷편성기획팀장 직무대행 천현주▷마케팅전략팀장 김형률▷콘텐츠관리팀장 김동준◇뉴미디어센터▷센터장 김진우▷채널마케팅팀장 정종윤▷콘텐츠제작팀장 직무대행 조상범
▲고용노동부◇과장급▷경기지청장 고광훈
▲국토교통부◇실장급〈전보〉▷국토도시실장 박무익▷교통물류실장 백승근〈직위 승진〉▷대도시권광역교통위원회 상임위원 황성규◇국장급〈전보〉▷철도국장 김선태▷대전지방국토관리청장 손우준
▲금융위원회◇과장급 전보▷금융공공데이터담당관 강석민◇서기관 승진▷전은주
▲법제처◇과장급 파견〈법제협력관〉▷경북 양정원▷인천 김종훈
▲식품의약품안전처◇승진▷운영지원과 행정사무관 고지훈▷바이오생약국 바이오의약품정책과 약무사무관 유대규
▲농촌진흥청◇과장급▷코로나19 대응 영농기술지원반장 노형일
▲방송통신심의위원회〈전보〉◇실·국장급▷감사실장 이종육▷정책연구센터장 최광호◇국제공조점검단 TF▷국제공조점검단장 한명호◇팀장급▷전략기획팀장 남혜영▷법무팀장 이상은▷심리상담팀장 문연주▷저작권침해대응팀장 박순화▷정책연구센터 부센터장 문성철◇전문위원·연구위원▷방송심의국 전문위원 이종민▷통신심의국 수석전문위원 최옥술▷권익보호국 수석전문위원 조기진◇지역사무소▷강원사무소장 박종훈
▲한국에너지기술연구원▷감사부장 유학무
▲한국원자력안전기술원▷기획실장 민병두
▲중앙그룹◇중앙일보▷뉴스총괄 겸 편집인 겸 뉴스코디네이터 오병상◇JTBC▷보도총괄 권석천
▲한국경제신문▷편집국 업무지원부장 정월석
▲TV조선◇심의실▷심의2팀장 정박문◇제작본부▷사회교양국장 직무대행 황의철◇보도본부▷보도국장 김동욱▷시사제작국장 윤정호▷팩트체크장 박영석▷편집2부장 직무대행 김명우▷국제부장 지정용◇경영기획실▷부실장 김윤철◇편성전략실▷실장 임택수▷편성기획팀장 직무대행 천현주▷마케팅전략팀장 김형률▷콘텐츠관리팀장 김동준◇뉴미디어센터▷센터장 김진우▷채널마케팅팀장 정종윤▷콘텐츠제작팀장 직무대행 조상범