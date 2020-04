"사지말고 입양하세요" 크러쉬, 두번째 식구 입양견 신로즈와 일상 공개 [★SHOT!]

[OSEN=박판석 기자] 가수 크러쉬가 새로운 식구를 소개했다.

크러쉬는 29일 자신의 SNS에 "너무 귀엽죠? 저랑 닮지 않았나요? 우리집 둘째 딸 로즈를 소개합니다! 아픈 사연이 있는 친구라 눈치도 많이 보고 괜히 혼자 주눅드는 모습에 오래 오래 머물 수 있는 포근한 집이 되어주고싶었어요. 두유와도 너무 잘지내고 서로 의지하는 모습이 저를 행복하게 한답니다! #사지말고입양하세요 #신장미 #신로즈 #유기견입양"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 남겼다.

사진 속 크러쉬는 로즈와 함께 잠을 자고 있거나 함께 쇼파에서 카메라를 바라보고 있는 등 귀여운 매력을 보여주고 있다. 크러쉬가 새로운 식구를 바라보는 눈빛이 사랑스럽다.

크러쉬는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 '강아지들이 크러쉬와 놀아주는 법 (How to play with your Hooman)'등을 공개하며 활발한 활동을 하고 있다. /pps2014@osen.co.kr