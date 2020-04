"대세 신인 입증"..크래비티, 숙소·멤버 TMI→슬라임 ASMR '눕방라이브' 성료

[OSEN=이승훈 기자] 그룹 크래비티(CRAVITY)가 첫 ‘눕방라이브’를 성공적으로 마쳤다.

크래비티는 지난 28일 네이버 V 라이브를 통해 ‘CRAVITY X LieV - 크래비티의 눕방라이브’를 진행, 글로벌 팬들과 함께 소중한 시간을 추억했다.

이날 귀여운 파자마를 입고 사랑스러운 비주얼을 자랑하며 등장한 크래비티는 데뷔 이후 첫 ‘눕방 라이브’인 만큼 오프닝부터 설레는 마음을 한껏 드러냈고, 갓 데뷔한 그룹답게 ‘새내기’로 출석체크를 받으며 발랄한 시작을 알렸다.

세림은 “이번 눕방의 주제는 ‘우리’”라면서 “앨범명에도 WE가 들어가고 데뷔를 했으니 우리를 알려야겠다는 마음으로 선정하게 됐다”고 특별한 주제를 전했다. 데뷔 2주 차를 맞은 이들은 ‘우리’가 잊지 못하는 순간에 대해서 정모는 “쇼케이스날 회사 분들이 축하해주시고 성민이가 운 것이 기억난다”고, 원진은 “숙소에서 야식파티 했을 때 음식도 다 맛있었고, 멤버들끼리 추억 말하면서 웃고 떠들었던 것이 너무 좋았다”고 추억을 되새겼다.

크래비티는 “외롭지 않고 항상 시끌벅적해서 심심할 틈이 없다”고 ‘우리’라서 좋은 점을 꼽기도 하고 이들만의 비밀과 TMI를 대방출하며 유쾌한 매력을 발산했다. 이와 함께 멤버들이 때때로 모두 모여 이야기하는 시간을 갖는다며 끈끈하고 돈독한 우정을 자랑하기도 했다. 또한, 앨런은 “아프지 않고 건강하고 행복한 모습으로 찾아뵀으면 좋겠다”라고, 우빈은 “늘 곁에 있겠다”라고 팬들에게 약속해 따뜻한 팬사랑을 드러냈다.

뿐만 아니라 숙소와 눕방에서의 모습이 가장 다른 멤버로는 원진, 민희 등을 뽑는 등 숙소 생활, 잠버릇 대한 이야기도 전하며 솔직하고 자연스러운 면모도 뽐냈다. 이어 태영과 성민의 슬라임 ASMR까지 완벽하게 마무리하며 파란만장 ‘눕방라이브’로 팬들에게 유쾌한 웃음을 선사한 크래비티는 “‘눕방’을 처음 해봐서 걱정도 많이 됐는데 너무 재밌게 즐기다 가는 것 같고 팬분들께 직접 잘 자라고 말하는 것이 처음이라 뜻깊고 좋은 시간이었다”고 첫 ‘눕방라이브’ 소감을 전했다.

이렇듯 깨발랄하면서도 풋풋하고 귀여운 매력으로 시청자들의 눈과 귀를 사로잡은 크래비티는 이날 늦은 시간임에도 불구하고 37만 명의 접속자 수와 약 5천만 개의 하트 수를 기록하며 대세 신인임을 또 한 번 증명했다.

한편, 지난 14일 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’로 가요계에 데뷔한 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 타이틀곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’로 훈훈한 비주얼과 패기 넘치는 에너지를 자랑하며 무대를 장악, 2020년 주목할만한 신예로 떠오르고 있다.

