'가요광장' 갓세븐 밝힌 #Mr. Chu 커버 #男 인기 1위 JB #마크 정식 [종합]

[OSEN=하수정 기자] 새 앨범으로 돌아온 갓세븐이 '가요광장'에서 'Mr. Chu' 커버 무대 소환부터 지목 토크까지 다양한 모습으로 청취자들을 즐겁게 했다.

29일 오후 방송된 KBS Cool FM '정은지의 가요광장'에는 그룹 갓세븐이 완전체로 출연했다.

갓세븐은 지난 20일 오후, 5개월 만에 새 앨범 'DYE'(다이)와 타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문) 뮤직비디오를 공개하면서 컴백했다.

갓세븐의 새 앨범에는 타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문)을 비롯해 'AURA'(아우라), 'CRAZY'(크레이지), 'LOVE YOU BETTER'(러브 유 배터), 'TRUST MY LOVE'(트러스트 마이 러브), 'POISON'(포이즌), 'RIDE'(라이드), 'GRAVITY'(그래비티), 'God has return + Manana'(갓 해즈 리턴 + 마냐나), 'JY&YG dance'(JY&YG 댄스) 등 총 10곡이 수록돼 있다.

신곡 'NOT BY THE MOON'은 JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 작사, 작곡, 편곡을 맡았으며, 일곱 멤버의 짙은 감성이 담긴 목소리로 '영원한 사랑의 맹세를 노래한다'는 뜻이 녹아있다. 애절한 진심을 적은 가사와 묵직한 사운드, 매력적인 목소리가 더해져 곡의 울림을 극대화했다.

DJ 정은지는 "과거 갓세븐이 '뮤직뱅크'에서 'Mr. Chu'(미스터 츄)를 커버 했는데, 기억할 지 모르겠다"고 언급했고, "'가요광장'에서 준비한 게 있다"며 즉석에서 '뮤직뱅크' 영상을 틀었다. 영상 안에는 갓세븐이 에이핑크의 'Mr. Chu'를 커버한 모습이 담겨 있었다.

갓세븐은 "그때 현장에서 에이핑크 선배님들이 보고 계셨는데 엄청 민망했다"고 밝혔고, 잭슨은 "우리가 곧 덤블링도 한다"며 "삭제해 줘"라고 소리쳐 웃음을 자아냈다.

JB는 "솔직하게 어떠셨냐?"고 물었고, 정은지는 "우리를 커버해 준 분들이 많지 않았다. 그때 끝나고 다 같이 인증샷도 찍었다"며 당시를 회상했다. 이에 데뷔 7년 차 갓세븐은 "우리가 열심히 살아온 것 같다"고 덧붙였다.

정은지는 "웬만한 건 다 해봤을 것 같은데, 이번 활동은 좀 다를 것 같다. (코로나19 때문에) 팬 분들이 함께하지 못한다"고 말했고, 영재는 "활동할 땐 항상 팬 분들과 함께 하는데, 이번에는 팬 분들도 아쉽고 우리도 아쉽다"고 고백했다. JB는 "다행인 점도 있다. 요즘 사회적 거리두기가 이슈인데, 팬 분들의 건강도 챙겨야 한다"고 했다.

정은지는 "한국 뿐만 아니라 해외에서도 갓세븐의 컴백을 기다리는 팬들이 많았다. 글로벌한 그룹이라서 여러가지 언어를 사용할 수 있다"고 소개했고, 멤버들은 한국어, 영어, 중국어, 태국어 등으로 언어 실력을 뽐냈다.

잭슨은 "이번에 우리가 새 앨범으로 컴백했는데 지금 상황이 좋지 않으니까 건강과 위생을 잘 지켜서 꼭 만나자", 마크는 "우리가 컴백했고 투어 중이었는데, 조금만 기다려주시고 얼른 보자"고 했다.

지목 토크를 시작한 가운데, 유겸은 '성격이 가장 별로인 멤버'로 잭슨을 꼽았다. 이유에 대해 "잭슨 형과 같이 있으면 성격 변화가 굉장히 크다. 업다운이 커서 그렇다"며 웃었다.

'동성에게 인기가 많은 멤버'로 JB가 4표, 뱀뱀이 3표를 받았다. 영재는 "음악 방송을 할 때 남성 팬들이 '재범이 형, 재범이 형' 이렇게 외친다"고 증언했다. JB는 "뭔가 남성적인 향이 나오는 것 같다"고 했고, 정은지는 "진짜 라디오 DJ를 해도 잘할 것 같다. 원래 라디오 DJ가 뻔뻔함이 있어야 된다"고 말해 웃음을 안겼다.

3표를 받은 뱀뱀에 대해 JB는 "원래 동성 팬들한테 인기가 많기로 유명하다. 여리고 지켜주고 싶은 이미지가 있다"고 했다.

한 청취자는 "주로 먹는 점심 메뉴가 궁금하다"고 질문했고, 유겸은 수제 버거, 뱀뱀은 간장게장 등을 얘기했다.

이때 정은지는 "이런 질문을 수없이 듣겠지만 마크 씨는 '마크 정식'이 되게 유명하다"고 했고, 마크는 "팬 분이 만들어 주셨는데 자주 먹는다. 어제도 먹었다"며 "스파게티, 치즈, 떡볶이를 더한 조합이다. 실제로 편의점에 가면 제일 많이 사먹는 건 핫바"라고 답했다.

마지막으로 영재는 "선배님이 재밌게 잘해주셔서 찐텐션으로 방송을 한 것 같다. 진영은 "점심에는 텐션이 안 올라오는데 오늘은 재밌게 한 것 같다", JB는 "건강 유의하고 마스크 착용하시고, 요즘 못 만나는 만큼 잘 케어하시길 바란다"고 덧붙였다.





/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] '정은지의 가요광장' 방송화면 캡처