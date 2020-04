'가요광장' 갓세븐, 에이핑크 'Mr. Chu' 커버 영상에 "삭제해줘" 폭소

[OSEN=하수정 기자] 갓세븐이 선배 에이핑크의 'Mr. Chu'(미스터 츄) 커버 영상이 나오자 부끄러워했다.

29일 오후 방송된 KBS Cool FM '정은지의 가요광장'에는 그룹 갓세븐이 완전체로 출연했다.

DJ 정은지는 "'가요광장'에서 준비한 게 있다"며 즉석에서 '뮤직뱅크' 영상을 틀었고, 과거 갓세븐이 에이핑크의 'Mr. Chu'를 커버한 모습이 담겨 있었다.

갓세븐은 "그때 현장에서 에이핑크 선배님들이 보고 계셨는데 엄청 민망했다"고 밝혔고, 잭슨은 "우리가 곧 덤블링도 한다"며 "삭제해 줘"라고 소리쳐 웃음을 자아냈다.

JB는 "솔직하게 어떠셨냐?"고 물었고, 정은지는 "우리를 커버해 준 분들이 많지 않았다. 그때 끝나고 다 같이 인증샷도 찍었다"며 당시를 회상했다.

이에 갓세븐은 "우리가 열심히 살아온 것 같다"고 덧붙였다.

한편, 그룹 갓세븐은 지난 20일 오후, 5개월 만에 새 앨범 'DYE'(다이)와 타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문) 뮤직비디오를 공개하면서 컴백했다.

갓세븐의 새 앨범에는 타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문)을 비롯해 'AURA'(아우라), 'CRAZY'(크레이지), 'LOVE YOU BETTER'(러브 유 배터), 'TRUST MY LOVE' (트러스트 마이 러브), 'POISON'(포이즌), 'RIDE'(라이드), 'GRAVITY'(그래비티), 'God has return + Manana'(갓 해즈 리턴 + 마냐나), 'JY&YG dance'(JY&YG 댄스) 등 총 10곡이 수록돼 있다.

[사진] '정은지의 가요광장'