역대 유럽 최고의 팀은 레알 마드리드, 올 타임 유럽축구팀 톱 10

엘 클라시코 경기장면. 사진=게티이미지

[스포츠조선 류동혁 기자] 영국 BBC스포츠가 흥미로운 톱 10을 선정했다.

주제는 '유럽축구 통산 역대 최고의 팀 톱 10'이다. BBC 스포츠는 28일(한국시각) '레알 마드리드, 리버풀, AC밀란? 어떤 팀이 유럽 최고의 올타임 챔피언인가(Real Madrid, Liverpool, AC Milan? Who are the all-time champions of Europe?)'라는 제하의 기사에서 레알 마드리드를 1위로 꼽았다.

55년간의 결과를 정리했다. 챔피언스리그 전신인 유로피언컵이 시작된 1955년을 출발점으로 삼았다. 대회에 따라서 차등점을 부과, 점수를 매겼다.

최고 권위의 대회 챔피언스리그(전신 유로피언컵) 1위는 12점, 2위 6점, 4강 3점. 유로파리그(전신 UEFA컵)는 우승팀 12점, 준우승 6점,4강 3점으로 각각 차별점을 매겼다. 슈퍼컵 우승팀은 1점.

레알 마드리드는 총 243점을 획득했다. 챔피언스리그 최다 우승팀(13회)의 위력을 과시했다.

2위는 엘클라시코 라이벌 FC 바르셀로나였다. 186점을 차지했다.

또, 분데스리가의 명문 바이에른 뮌헨이 146점으로 3위, 세리에 A 명문 AC 밀란이 4위(143점)를 차지했다. 5위는 리버풀(138점), 6위는 유벤투스(129점)가 자리를 잡았다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

◇역대 최고 유럽팀 톱 10

순위=팀=점수

1=레알 마드리드-243점

2=바르셀로나=186점

3=바이에른 뮌헨=146점

4=AC 밀란=143점

5=리버풀=138점

6=유벤투스=129점

7=아약스=98점

8=인터 밀란=97점

9=맨유=90점

10=AT마드리드=80점