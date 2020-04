"목표는 차트인+음방 1위" 공원소녀, 9개월 공백기 끝내고 힘찬 도약 [종합]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 공원소녀가 9개월 간의 공백기를 끝내고 긍정 에너지 가득한 신곡으로 돌아왔다.

공원소녀는 28일 오후 온라인 생중계를 통해 네 번째 EP앨범 ‘the Keys(더 키즈)’ 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.

지난해 7월 발표한 미니 3집 '밤의 공원 part three(THE PARK IN THE NIGHT part three)' 이후 9개월 만에 컴백한 공원소녀는 "오랜만에 쇼케이스 자리에 서게 돼서 떨리고 긴장된다. 한편으로는 9개월동안 멤버들과 무대를 하고 싶다며 기다려왔던 무대이기 때문에 마음이 설레고 기쁘기도 하다"며 "밤의 공원 시리즈가 마무리되고 새 앨범으로 돌아온 만큼 그때와는 색다른 모습 보여드리고 싶다"는 소감을 전했다.

9개월이라는 긴 공백기를 가졌던 공원소녀는 "팬분들이 너무 보고 싶었다. 하루도 빠짐없이 연습실에 출근해서 연습도 하고 쉬는 시간에 활동기에 어떤 것들을 했는지 모니터링을 하면서 아쉬웠던 점이나 분발해야 할 점들에 대해 이야기 나눴다. 그리고 데뷔 2년만에 집에 다녀오는 휴가를 처음 받았다. 가족들과 에너지를 충전하는 시간을 가졌다"고 밝혔다.

공원소녀의 네 번째 미니앨범 ‘the Keys(더 키즈)’는 3부작으로 완성된 ‘밤의 공원’ 시리즈와 또 다른 스토리가 시작되기 전 시퀄 개념의 앨범으로, 앨범 명인 ‘the Keys’는 세계와 세계 사이를 이어주는 미지의 문을 열 수 있는 ‘Key’를 의미한다.

이번 활동에는 멤버 소소가 건강상의 이유로 참여하지 못해 아쉬움을 남겼다. 데뷔 전부터 발목 부상을 안고 있었던 소소는 미니 3집 활동 이후 부상 부위의 통증을 다시 호소했으며, 심리적으로도 불안한 상태가 계속되어 치료와 휴식을 결정했다.

서경은 "소소가 어리다보니까 가족들과 함께 지내면서 회복하는게 도움이 될 거라고 생각해서 지금 대만에 있다. 그리고 갑자기 코로나가 세계적으로 확산돼서 대만에서 지내면서 회복하고 있다. 얼마전에 전화통화를 했는데 잘 지내고 있다는 이야기를 들었다. 이번 앨범에 참여하지 못해 아쉽다고 하더라"라는 근황을 공개했다.

이어 서령은 "소소의 부재로 인해 팬분들이 많이 아쉬워 하셨고 저희도 아쉬웠는데 소소가 활동에는 참여하지 못했지만 앨범에 소소의 빈자리를 비워두는 등 여전히 저희 멤버로서 함께한다는 것을 보여드리려고 노력했다"고 덧붙였다.

공원소녀의 이번 타이틀 곡 ‘BAZOOKA!’는 마음속에 담고있던 고민과 감정을 깨부수고, 새로운 꿈을 향해 나아간다는 희망찬 의미를 담고 있는 곡으로, 흔히 바주카포로 알고 있는 곡명은 재즈 연주에 쓰이는 악기명이기도 하며 가사 속에서 운석을 깨부수는 무기로써의 뜻과 음악을 통해 자신들의 메시지와 세계관을 표현한다는 점에서 중의적인 의미로 사용됐다.

지난 앨범으로 밤의 공원 3부작을 마무리한 공원소녀는 새로운 시리즈가 아닌 시퀄 앨범으로 돌아왔다. 앤은 "이번 앨범은 시퀄 개념이다. 많은 분들께서 이번에는 또 다른 시리즈가 나올 것이라고 생각하셨을 텐데 반전처럼 브릿지 개념의 앨범으로 저희가 찾아왔다. 저희가 새로운 시도를 했다는 것이 기발한 것 같고 이번 앨범으로 다음 앨범에 대한 기대를 높일 수 있을 것 같다"고 설명했다.

특히 이번 앨범에서 ‘Key’를 형상화한 앨범 커버 아트와 각 챕터마다 나타나는 열쇠 모양의 그림은 멤버 미야가 직접 작업해 화제를 모으기도. 미야는 "처음에 이번 앨범 디자인을 해줬으면 좋겠다는 이야기를 들었을 때 깜짝 놀라면서도 기뻤다. 이번 앨범 컨셉이 열쇠여서 열쇠에 공원소녀만의 느낌을 표현하고 싶었다"고 밝혔다.

벌써 3년차 걸그룹이 된 공원소녀는 성과에 대한 부담감은 없냐는 질문에 "햇수로 3년차가 됐는데 아직은 저희가 음원차트나 음악방송 1위 등 눈에 띄는 성과는 없었지만 활동하면서 저희를 점점 더 알아봐주시고 전작보다 많이 성장했다는 것이 느껴질 때도 있다"며 "점점 발전하다는 게 스스로 뿌듯하기도 하고 저희끼리 똘똘 뭉쳐서 목표를 이뤄갈 수 있는 시간이 아직 많이 남았기 때문에 조급해 하지 않으려고 한다"고 솔직하게 말했다.

이어 이번 앨범으로 이루고 싶은 목표를 묻자 "활동할 때 멤버들이 다 건강했으면 좋겠고 새로운 시도를 많이 한 앨범이기 때문에 차트인을 하거나 음악방송 1위를 해서 저희를 많이 아시고 노래를 들을 기회가 많아지셨으면 좋겠다"는 바람을 전했다.

마지막으로 공원소녀는 "오랜만에 활동하는데 다치지 않고 건강하게 활동하겠다. 많이 응원해달라. 활동을 6인으로 하게 됐고 공백기도 길었는데 빈자리가 느껴지지 않도록 더 열심히 활동하겠다. 따뜻한 눈길로 바라봐주시길 바란다"고 말했다.

한편 공원소녀는 이날 오후 6시 네 번째 미니앨범 ‘the Keys(더 키즈)’를 발매한다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] MILES