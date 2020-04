[모닝브리핑] 디지털 金? 바보의 金? 비트코인 살까 말까

어머! 저건! 사야해~

―비트코인 수요 느는데 시중에 풀리는 수량은 줄면서 가격 상승 기대

―코로나 여파로 폭락했지만 다른 자산보다 빠르게 가격 회복

―美 달러 등 전통적인 안전자산에 대한 신뢰 하락세



또 다른 ‘개미지옥’ 될라

―안전자산이라 보기에는 시기상조

―“상승장 오래 못 갈 것” 진단도

―“ ‘바보의 금’ 비트코인 팔고 진짜 금 사야” (피터시프 유로퍼시픽캐피털 최고경영자)



◇막 찍어내는 지역 상품권, 올해 6조 발행 전망… 곳곳 부작용





"김정은은 자신이 케네디의 젊은 시절을 살아가고 있다고 믿는다. 비교 자체가 어불성설이지만(do not hold water), 케네디라고 자처하며(fancy himself as Kennedy), 리설주 역시 완벽한 매너와 세련된 의상(impeccable manners and fashi onable wardrobe)의 재키에 버금가게 가꾸려 했다. '퍼스트레이디'에 어울리게끔 보이게 해서(look the part of First Lady) '걸어다니는 광고판'으로 만들었다(make her a 'walking advertisement')."