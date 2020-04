DAY6, 5월 11일 새 앨범 발매…컴백 트레일러 필름 기습 공개 [공식]

[스포츠조선닷컴 김수현기자] DAY6(데이식스)가 5월 11일 새 앨범 'The Book of Us : The Demon'(더 북 오브 어스 : 더 디먼)으로 컴백한다.

JYP엔터테인먼트는 27일 0시 공식 SNS 채널에 DAY6의 컴백을 알리는 트레일러 필름을 기습 공개했다.

이번 영상에는 멤버 Jae(제이)와 Young K(영케이)의 내레이션이 담겨 여운을 남긴다.

이들은 영어로 두 사람의 심장이 똑같은 따뜻함을 가질 때 오는 행복, 이를 허락하지 않는 디먼이라는 존재를 이야기하고, 마지막에는 우리가 디먼을 이겨낼 수 있을지 질문을 던진다.

감정을 불균형으로 만드는 디먼 캐릭터와 말미에 등장하는 사운드가 호기심을 자아낸다.

최근 DAY6는 서울 지하철 전광판 광고를 통해 프리 티징을 진행해 팬들을 들썩이게 만들었다.

붉은 하트 로고와 '사랑은 왜 한 쪽으로 기울어질까?'라는 문구로 신보의 메시지를 짐작케 했다.

이번 새 앨범 'The Book of Us : The Demon'은 DAY6가 작년부터 전개한 'The Book of Us' 시리즈의 세 번째 작품이다.

2019년 7월 미니 5집 'The Book of Us : Gravity'(그래비티)의 타이틀곡 '한 페이지가 될 수 있게'로 끌림을 말하고, 각종 음원차트 정상은 물론 음악 방송 1위 트로피를 거머쥐며 찬란한 성적을 거뒀다.

2019년 10월 정규 3집 'The Book of Us : Entropy'(엔트로피)의 'Sweet Chaos'(스위트 카오스)는 평온함을 무질서하게 바꾼 달콤한 혼란을 노래하며 한층 깊어진 음악을 들려줬다.

2020년 5월 'The Book of Us : The Demon'이 말하는 기울어진 사랑은 또 얼마나 매력적일지 관심이 집중된다.

한편, DAY6는 새 앨범 'The Book of Us : The Demon'과 타이틀곡 정보를 순차적으로 오픈할 예정이다. 신보는 오는 5월 11일 오후 6시 온라인 음원 사이트에 발매된다.

